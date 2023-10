Fernando Colunga habla por primera vez de su pareja y expresa su deseo de ser padre

El actor mexicano Fernando Colunga abrió su corazón como nunca antes y en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda habló de su vida privada.

El galán de la pantalla chica contó que no tiene redes sociales debido a que prefiere mantener en privado los detalles de su vida personal, así como la relación con su pareja actual de quien aún no se reveló la identidad, pero dijo estar muy feliz.

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino”, precisó Fernando Colunga.

El intérprete de la nueva versión de El Maleficio destacó que hacer pública su relación solo hace que se desgaste, por lo que prefiere disfrutar de su romance en secreto.

“No me va a dar más, no me va a dar menos y sí me lo va a desgastar porque si lo que no hago dicen que lo hago mal imagínate si digo lo que hago, le va peor, entonces digo no me interesa. Este negocio es muy complejo, te demanda mucho, te absorbe el alma, te absorbe el corazón... entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien algo escondo pero no voy a tirar lo que es mío”.

En este sentido, Fernando Colunga mencionó que su actual pareja y él llegaron al acuerdo de mantenerse alejados de los reflectores, para poder vivir una relación más tranquila y lejos de los medios. “Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes’, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida”.

Colunga externó que se encuentra muy contento con su actual relación a pesar de lo dificíl que puede resultar ser. “Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante”.

Finalmente, Fernando Colunga expresó su deseo de convertirse en padre en algún momento. “Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me había ido sacando”.