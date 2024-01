Flor Rubio revelará detalles de la relación de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera bautizaron a su hijo León hace ya unos días, sin embargo, generó polémica en redes sociales que fueron invitados varios amigos de la conductora, pero no fue requerida la periodista Flor Rubio, quien trabajó con ella en un matutino. A raíz de ello, la comunicadora dijo que daría varios detalles de la relación de la pareja.

La situación de la no invitación de Rubio, al evento de Rodríguez y Rivera llamó la atención, dado que Flor fue cercana a Cynthia Rodríguez mientras trabajaron juntas.

En su programa de radio, la periodista aclaró que no tiene ningún conflicto con Cynthia Rodríguez ni con Carlos Rivera. Explicó que simplemente no forma parte del círculo cercano de la pareja. Sin embargo, uno de sus colaboradores expresó su descontento por no haber sido invitado al bautizo, recordando que había estado con la pareja en entrevistas antes de que alcanzaran la fama que ahora tienen.

Ante estos comentarios, Flor Rubio anunció que hará una transmisión especial en su canal de YouTube para hablar sobre la relación de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Esta promesa ha generado gran expectación entre el público y los seguidores de ambos artistas.

La relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Esta pareja es de las más herméticas del mundo del espectáculo, pues aunque ambos tienen carreras por separado, cada uno decide qué publica, comparte o no en sus redes sociales.

Carlos aparece poco en las redes de Cynthia y viceversa, de hecho se viralizó el hecho de que Rodríguez no incluyera a su esposo en su video de agradecimiento del 2023, las fans del cantante no se lo perdonaron. Eso desató rumores de distanciamiento, que con las imágenes del bautizo quedaron descartados, porque lucieron enamorados y felices, cantaron juntos, se abrazaron y besaron ante todos los presentes.

¿Qué contará Flor Rubio?, queda esperar a que suba el contenido y si es para crear más polémica o para apoyar a la pareja.