¿Fue plagio? Acusan a Karol G de copiar a Rosalia: estas son las similitudes entre sus canciones

Hace días que la cantante colombiana Karol G lanzó su último sencillo “Si antes te hubiera conocido”, canción que prometió convertirse en su próximo hit, sin embargo, usuarios de redes sociales ya la están acusando de plagio.

Y es que fans de la Rosalía no pudieron evitar ver el parecido de la canción de la Bichota con el tema “Despechá" de la cantante española.

Similitudes en las canciones de Rosalía y Karol G

La canción “Si antes te hubiera conocido” tiene influencias de ritmos como el mambo y el merengue, pero que tiene un ritmo muy similar a “Despechá".

Cabe recordar que las artistas internacionales como ellas no están solas, sino que trabajan junto con todo un equipo creativo detrás, y que, en este momento de la historia, las bases de las tendencias en la música puede que sean más visibles, pero son algo que siempre han existido. Especialmente en los temas en los que se le atañe a la artista colombiana de copiar a la española.

¿Rosalía se une a la polémica del plagio?

Aunque no se ha dicho nada oficial al respecto, usuarios señalan que la cantante española lanzó un mensaje a la colombiana. En su cuenta de Instagram la Motomami publicó una foto haciendo la Brittney señal, algo que fans de Karol G tomaron como una ofensa y se lanzaron a defenderla.

“Que nadie te ha copiado, el ritmo de merengue es así… o es que ahora todo el que saque merengue le está copiando? No mija”, se puede leer en un comentario. “Una española viene a pelear por un ritmo latino? No me joda”.

Otras acusaciones de plagio de Karol G

No es la primera vez que Karol G ha sido acusada de plagio. Hace unos meses se dio a conocer que la colombiana enfrentaba una demanda por presunto plagio de la canción ‘Don’t be shy’ con DJ Tiësto. Se había acusado a la reggaetonera de haber cometido plagio del tema de un músico cubano, quien exigía el pago de 3 millones de dólares.