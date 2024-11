Galilea Montijo presume lo grande que está su hijo Mateo y sorprende a sus seguidores

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de su hijo Mateo donde demuestra lo mucho que ha crecido a sus 12 años de edad.

“Mi amor del bueno se está volviendo un hombre. ¡Te amo con toda mi alma!”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram junto a una foto de su hijo caminando de espaldas.

“Que grande está”; “Mateo bebé creció, aún lo recuerdo recién nacido cuando lo presentaste en el programa Hoy. Ya es todo un guapo hombrecito”; “Mateo ya está demasiado grande”; “Enorme”; “¡Muy grande! Que rápido pasa el tiempo”, fueron algunos comentarios.

Mateo Reina Montijo nació el 23 de marzo de 2012, fruto del matrimonio entre Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias, el cual terminó el 10 de marzo de 2023 tras 11 años de casados.

¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo?

Biológicamente hablando, Galilea Montijo sólo es madre de Mateo. Sin embargo, aunque se divorció de Fernando Reina Iglesias, sigue considerando como a sus propios hijos a los hijos mayores de su ex esposo, Claudio y Alexis, de 15 y 18 años de edad.

La presentadora se ve a sí misma como la segunda madre de los jóvenes, título que fue aprobado por su madre verdadera, Paola Carus, a quien Galila Montijo también quiere como parte de su familia.

A través de sus redes sociales, la conductora presume constantemente fotografías junto a Mateo, Claudio, Alexis y hasta Paola Carus.

Galilea Montijo quiere convertirse en madre nuevamente

La también actriz reveló que ella y su novio, Isaac Moreno, están analizando sus posibilidades para convertirse en padres, pues aunque aseguró que se siente joven, su cuerpo ya no cuenta con algunas herramientas para lograr otro embarazo.

“Ahí estamos, ahí estamos, yo me sigo sintiendo de 30 pero mi cuerpo ya no, entonces nada... estamos en la búsqueda de las mejores opciones, desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”, dijo Galilea Montijo.

“Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz pero mi cuerpo ya hace varios años que tuve una menopausia muy temprana de hecho, muy muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona, lo que no me funciona son los ovarios entonces encontramos un laboratorio lo que no tenemos es tiempo”, añadió.