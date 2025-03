Gerard Piqué revela un inesperado cambio en la convivencia con sus hijos

Recientemente, Gerard Piqué dio una entrevista donde reveló algunos detalles de su convivencia con su hijo mayor, Milan, fruto de su relación con Shakira, y dio a conocer la pasión del pequeño de 12 años por el fútbol.

Durante una conversación en el podcast de Iker Casillas, ‘Bajo Palos’, el ex futbolista dio a conocer que a su primogénito le encanta el fútbol y en particular es un gran aficionado del Club Barcelona, equipo en el que jugaba antes de su retiro en noviembre de 2022.

Aunque no dio detalles sobre cómo es ahora la dinámica desde que Shakira y sus hijos se fueron a vivir a Miami, Gerard Piqué contó que suele ver partidos con su hijo, sin embargo, la dinámica de estas actividades ha cambiado muchísimo para las nuevas generaciones.

Gerard Piqué dice que el fútbol debería cambiar y usa a su hijo Milan como ejemplo

Al ser cuestionado sobre lo que piensa del fútbol actual, Gerard Piqué señaló que debe haber ciertos cambios para atraer a las nuevas generaciones, quienes tienen una amplia oferta de entretenimiento y ya no se interesan tanto por ver los 90 minutos completos de un partido, y mucho menos cuando el marcador termina 0 - 0, pues, además, cada vez hay más copas y torneos, haciendo que cada juego sea menos especial.

“El fútbol tiene que entretener, tú tienes que ir a un torneo de juego y divertirte para atraer a estas nuevas generaciones que tienen cada vez más entretenimiento, tienen Netflix, tienen HBO, tienen Amazon, tienen Twitter, tienen Instagram, tienen TikTok y consumen muchas horas, entonces cada vez queda menos para el fútbol”, dijo el empresario.

“El fútbol es un producto, y ese producto tiene que ser divertido, entretenido, que tú pongas el partido y al minuto 15 o al minuto 20 los chavales de hoy en día no tomen el celular, no tomen el iPad. Yo no estoy diciendo que los chavales de hoy en día no sigan el fútbol, lo siguen más que quizá nosotros, pero lo siguen y lo consumen de una manera distinta”, añadió.

Explicó que su hijo mayor es un gran apasionado del fútbol, pero ya no ve los partidos completos en televisión, prefiere seguirlos a través de redes sociales.

“Yo lo he visto con mi hijo mayor, Milan. Milan es un obsesionado del fútbol y es culé pero es que no te lo puedes llegar a imaginar. Nos ponemos a ver un Barça… el que sea, partido de liga, minuto 10, minuto 15, (y toma) el iPad. Y lo va viendo, pero ya no es cada jugada, a ver si meten un gol y en el iPad pues tienes el TikTok y el YouTube, y a lo mejor están consumiendo el partido, pero también por aquí porque hay un streamer que lo está comentando”.

Gerard Piqué asegura que no le interesan las críticas

Como futbolista, Gerard Piqué recibía varias críticas de los aficionados, sin embargo, esos comentarios negativos escalaron a un nivel sorprendente e internacional cuando se separó de Shakira en junio de 2022, y peor aún cuando dio a conocer su relación con su actual novia, Clara Chía.

Sin embargo, el presidente de la Kings League aseguró que durante sus años como deportista aprendió a restarle importancia a las críticas de la gente, algo con lo que ha seguido hasta ahora y ha sido una gran técnica para su vida.

“A medida que van pasando los años, tú creas una coraza en la cual, pues, para protegerte porque es sano, porque sino al final acabas loco. Yo creo que eso lo exageré por 20, o sea, llegó un punto en el que yo tenía indiferencia absoluta, yo llegaba a un terreno de juego y la gente… te lo juro, pensaba que eran actores. Yo llegué a un punto en el que ya me daba completamente igual lo que me dijeran, que me silbaran y estoy en este punto hoy en día, o sea, me da completamente igual todo lo que digan, bueno o malo, es que me da igual. No leo nada y si lo leo es simplemente para entender por dónde van los tiros para estar preparados si me coge una entrevista o algo tener capacidad de reacción, de poder responder algo coherente”, explicó.

“Me da absolutamente igual lo que pueda pensar una persona que no me conoce, es decir, voy por la calle y me encuentro a alguien que cruza, me da igual lo que piense esa persona, sea bueno o sea malo (...) no me va a cambiar para nada mi estado de ánimo ni absolutamente nada de mi vida”, sentenció el empresario.