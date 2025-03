¿'Good American Family’ es una historia real? Lo que debes saber de la perturbadora serie de Disney+

La serie “Good American Family” llegó a Disney+ para generar gran expectativa debido a su polémica historia basada en hechos reales. El drama, protagonizado por Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Faith Reid , mantiene la atención por presentar un caso lleno de misterio, controversia y complejas dinámicas familiares.

¿En qué se basa la serie ‘Good American Family’?

“Good American Family” está inspirada en la inquietante y mediática historia de Natalia Grace, una niña ucraniana adoptada en 2010 por una familia de Indiana, EE.UU. Su adopción desencadenó una serie de controversias debido a que sus padres adoptivos comenzaron a sospechar que Natalia no era una niña, sino una adulta con intenciones maliciosas.

Do you recognize this story?



A few first look photos from GOOD AMERICAN FAMILY.



Premieres on @hulu March 19. pic.twitter.com/aycl5c4AEN — Mark Duplass (@MarkDuplass) January 28, 2025

¿Cuál es la verdadera historia detrás de ‘Good American Family’?

En la vida real, Kristine y Michael Barnett adoptaron a Natalia Grace cuando creían que ella tenía alrededor de seis años. Natalia tiene una rara forma de enanismo llamada displasia espondiloepifisaria congénita, que afecta su apariencia física y su crecimiento. Sin embargo, la pareja pronto afirmó haber notado comportamientos que no coincidían con la edad reportada de Natalia, lo que les llevó a sospechar que habían sido engañados al traer a casa a una adulta que se hacía pasar por niña.

En 2012, los Barnett lograron cambiar legalmente la edad de Natalia en registros oficiales, para establecer que había nacido en 1989 y no en 2003, con lo que se convertía oficialmente en una adulta. Con este soporte legal, la abandonaron en un departamento y se mudaron a Canadá con sus hijos biológicos, bajo el argumento que temían por la seguridad de su familia. Según ellos, Natalia tenía la intención de dañarlos y matarlos.

¿Qué sucedió legalmente con la familia Barnett?

La situación explotó mediáticamente en 2019, cuando las autoridades de Indiana presentaron cargos por negligencia contra los Barnett. A pesar de la evidencia de que Natalia sí era menor cuando fue abandonada, los fiscales enfrentaron limitaciones en el juicio debido al cambio legal en su registro de nacimiento. Lograron localizar a la madre biológica de Natalia y con ella, encontraron los documentos originales del nacimiento de la niña. Aun así, por la situación del cambio legal de edad, no pudieron hacer más por ella. Finalmente, en 2022, Michael Barnett fue declarado inocente, mientras que los cargos contra Kristine fueron desestimados en marzo de 2023.

Los dos primeros episodios de Good American Family ya están disponibles en Disney+. pic.twitter.com/6OZAWlNYoP — Disney+ LATAM News | NOT AFFILIATED (@MyDisneyNewsLA) March 19, 2025

¿Dónde está Natalia Grace actualmente?

Tras ser abandonada por los Barnett, Natalia Grace fue acogida por Cynthia y Antwon Mans, quienes la apoyaron en su batalla legal. En 2023 fue adoptada legalmente por ellos, pero la relación se deterioró rápidamente debido a acusaciones de manipulación y maltrato . Se dice que los Mans se quedaban con los ingresos que el nombre de la niña producía.

Actualmente, Natalia reside con la familia DePaul, quienes intentaron adoptarla originalmente en 2009, y busca vivir una vida independiente, se prepara para poder conducir y lograr su meta de ser una maestra de primaria, ya genera sus propios ingresos, lo que le ha motivado para continuar recuperando su vida.

¿Cuántos episodios tiene la serie “Good American Family”?

La serie “Good American Family” consta de 8 episodios que serán lanzados semanalmente. Por ser el estreno, el miércoles 19 de marzo se lanzaron los dos primeros episodios:

1. Almost like a prayer

2. Jump the jitters out

A partir del miércoles 26 de marzo, el lanzamiento de los episodios será de la siguiente forma:

3. Ghosts everywhere

4. Right there in black and white

5. Too hurty without it

6. Not today, Satan

7. If you tell a story well enough

8. Blood on her hands

¿Cuál es el elenco de “Good American Family”?

El elenco principal incluye a:

Ellen Pompeo como Kristine Barnett

como Kristine Barnett Mark Duplass como Michael Barnett

como Michael Barnett Imogen Faith Reid como Natalia Grace

como Natalia Grace Dulé Hill como el Detective Brandon Drysdale

como el Detective Brandon Drysdale Sarayu Blue como Valika

como Valika Christina Hendricks como Cynthia Mans

¿Dónde y cuándo se puede ver “Good American Family”?

“Good American Family” estrenó sus dos primeros episodios el 19 de marzo en Disney+. Cada semana, la plataforma liberará un nuevo capítulo hasta completar la serie.