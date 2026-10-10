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Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”

El cantante recordó los difíciles momentos que vivió durante su etapa en One Direction y confesó cómo una relación sentimental transformó su manera de enfrentar la fama.

Octubre 10, 2026 • 
Tania Franco
Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”

Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”

zerojack/Star Max/GC Images

Harry Styles sorprendió al hablar abiertamente sobre uno de los desafíos personales que enfrentó durante sus primeros años de fama. El cantante británico, de 32 años, reveló que una de sus exparejas desempeñó un papel fundamental para ayudarlo a superar el miedo que sentía al salir en público, una situación que llegó a afectar su vida cotidiana durante su etapa en One Direction.

Durante una conversación con Thom Yorke, vocalista de Radiohead, para la edición Musicians on Musicians de la revista Rolling Stone, publicada el 8 de octubre de 2026, Styles recordó cómo la popularidad que alcanzó desde su adolescencia lo llevó a sentirse constantemente expuesto y vulnerable.

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David Krieger/Bauer-Griffin/GC Images

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Harry Styles confiesa cómo una exnovia cambió su vida

El intérprete de As It Was explicó que, durante sus primeros años con One Direction, acostumbraba permanecer encerrado en habitaciones de hotel y evitaba salir incluso cuando se encontraba en casa, pues consideraba que estar en espacios públicos podía representar un riesgo para su seguridad.

Sin embargo, su perspectiva comenzó a cambiar gracias a una novia que tenía una personalidad mucho más extrovertida. “Tenía una novia que era muy extrovertida y venía a Londres. Yo pensaba: ‘Si nos quedamos sentados en mi casa durante tres días, va a pensar que estoy loco’”, recordó el cantante.

Aquella situación lo motivó a salir a caminar por la ciudad junto a su entonces pareja, una experiencia que terminó transformando su relación con el mundo exterior.

Caminábamos a todas partes y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba bien salir. Eso rompió esa barrera. Ahora ha cambiado mi vida de una manera muy importante, porque así es como te mantienes conectado con el mundo.
Taylor Swift
Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”

Harry Styles revela cómo una exnovia lo ayudó a superar uno de sus mayores miedos: “Cambió mi vida”

Kevin Mazur/MG19/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Aunque sus declaraciones despertaron curiosidad entre sus seguidores, Harry Styles no reveló la identidad de la mujer que lo ayudó durante aquella etapa. Sin embargo, los fans ya hicieron su trabajo y llegaron a la conclusión de que se podría tratar de Taylor Swift, Caroline Flack y Kendall Jenner son tres posibilidades, porque sus historias con el cantante coinciden con su etapa en One Direction.

Harry Styles Taylor Swift Kendall Jenner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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