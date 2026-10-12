Hijo de Sofía Vergara reacciona a las fuertes declaraciones de Joe Manganiello sobre su matrimonio

Durante la gira promocional de su libro de memorias, Bloodlines, que será lanzado el próximo 13 de octubre, Joe Manganiello hizo fuertes declaraciones sobre el final de su matrimonio con Sofía Vergara, donde asegura que la actriz lo ridiculizó y abandonó durante una de las etapas más vulnerables de su vida personal.

Las declaraciones causaron un gran revuelo en redes sociales; sin embargo, el hijo de la actriz, Manolo González Vergara, no se quedó callado y rompió el silencio con un contundente mensaje en defensa de su madre, haciendo referencia a los hombres narcisistas.

Te podría interesar: Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de haberlo abandonado mientras luchaba contra una grave enfermedad

Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara responde a las declaraciones de Joe Manganiello

Tras la polémica que causó las declaraciones de Manganiello sobre su matrimonio con Vergara, el 8 de octubre, el hijo de la actriz, Manolo, publicó en sus historias de Instagram una imagen que comparaba las características de un buen hombre con las de un narcisista, y junto a ella compartió una reflexión que muchos han interpretado como una posible respuesta a Joe.

“Recuerden algo, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente. Ellos siempre te van a pintar como el malo de la película”, escribió.

Aunque Manolo no menciona directamente a Manganiello, muchos están convencidos de que es una respuesta a las declaraciones del actor sobre su matrimonio con la venezolana.

Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara responde a las declaraciones de Joe Manganiello Instagram

¿Cómo reaccionó Sofía Vergara a las declaraciones de Joe Manganiello y su hijo?

Mientras que Sofía no ha dado una respuestas a las declaraciones hechas por Manganiello, donde la crítica por supuestamente haberlo abandonado durante su lucha contra una enfermedad inmune, sí se hizo eco del mensaje de su hijo Manolo.

La actriz compartió el mensaje de su hijo en su perfil de Instagram y agregó como respuesta unas manitas de aplauso, lo que se ha interpretado como que apoya el mensaje de su hijo contra las declaraciones de su ex.

Manolo es el único hijo de Sofía Vergara, fruto de su matrimonio con Joe González, y aunque la actriz se separó de Joe Manganiello en 2023, la publicación de su hijo volvió a generar interés en su entorno familiar.