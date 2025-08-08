Suscríbete
Entretenimiento

Incendio en el sur de Francia deja una víctima y arrasa 16 mil hectáreas en 24 horas

La tragedia en Corbières se convierte en el segundo incendio más grande en Francia en medio siglo, pese al despliegue masivo de bomberos y aeronaves

August 08, 2025 • 
Tania Franco
Wildfire burns area size of Paris in southern France

Anadolu/Anadolu via Getty Images

Un voraz incendio en la región de Corbières, en Languedoc-Rosellón, al sur de Francia, ha dejado una mujer fallecida y nueve heridos, mientras las llamas arrasaron 16,000 hectáreas en solo 24 horas —una extensión equivalente al tamaño de París.

Wildfire burns area size of Paris in southern France

Anadolu/Anadolu via Getty Images

A pesar de la movilización de 2,500 bomberos y casi todos los recursos aéreos del país, el fuego continuaba activo la noche del miércoles 8 de agosto de 2025, convirtiéndose en el segundo incendio más grande en Francia en 50 años.

Wildfire burns area size of Paris in southern France

Anadolu/Anadolu via Getty Images

Las autoridades advierten que las condiciones de viento y calor extremo complican las labores para detener el avance de las llamas.

Francia incendio Incendios
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Opening Ceremony - 21st Marrakech International Film Festival
Entretenimiento
Jacob Elordi vuelve a la soltería y ya es uno de los solteros más codiciados de Hollywood
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
pelicula-año-en-oxford-netflix.jpeg
Entretenimiento
Mi año en Oxford, ¿por qué el final de la película no es el mismo que en el libro?
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
humberto zurita stephanie salas
Entretenimiento
Humberto Zurita abre su corazón para hablar de cómo está viviendo su relación con Stephanie Salas
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yuridia-mama.jpg
Entretenimiento
Yuridia confiesa que tuvo dificultades para ser mamá
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-hablando-español.jpg
Entretenimiento
Kylie Jenner está aprendiendo español gracias a esta persona
Su maquillador personal, Ariel Tejada es un estilista dominicano que reside en Nueva York
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-08-06 at 9.41.36 PM.jpeg
Entretenimiento
El momento que dejó sin palabras a los fans de Maluma en su concierto de la CDMX
El cantante colombiano tuvo 3 fechas sold out en El Palacio de los Deportes, hizo vibrar a los mexicanos con su mayores éxitos, pero hubo un momento que marcó la primer noche
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
papa-y-hermanos-brad-pitt-.jpg
Entretenimiento
Quién es el papá y los hermanos de Brad Pitt
Ayer se reportó la muerte de la madre del actor a los 84 años, según confirmó la revista People
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
regina-murguia-jns-pareja.jpeg
Entretenimiento
Así fue la relación de Regina Murguía y Tono Baltranena
La actriz, conductora e integrante de JNS tuvo un romance con el integrante de Magneto
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-separacionjpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de la crisis que vivió tras su separación
La conductora revivió el dolor silencioso tras su ruptura con Erik Rubín
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez