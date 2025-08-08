Incendio en el sur de Francia deja una víctima y arrasa 16 mil hectáreas en 24 horas

Un voraz incendio en la región de Corbières, en Languedoc-Rosellón, al sur de Francia, ha dejado una mujer fallecida y nueve heridos, mientras las llamas arrasaron 16,000 hectáreas en solo 24 horas —una extensión equivalente al tamaño de París.

Anadolu/Anadolu via Getty Images

A pesar de la movilización de 2,500 bomberos y casi todos los recursos aéreos del país, el fuego continuaba activo la noche del miércoles 8 de agosto de 2025, convirtiéndose en el segundo incendio más grande en Francia en 50 años.

Anadolu/Anadolu via Getty Images

Las autoridades advierten que las condiciones de viento y calor extremo complican las labores para detener el avance de las llamas.

