Jacky Bracamontes relata el doloroso momento en el que uno de sus bebés nació sin vida

Jacky Bracamontes abrió su corazón y habló de uno de los momentos más dolorosos en su vida: la pérdida de uno de sus gemelos, quien murió antes de su nacimiento.

La actriz y presentadora le dio una entrevista a Yordi Rosado, donde se habló de algunas de las etapas más complicadas y difíciles, incluyendo detalles íntimos sobre su maternidad y la muerte de su primer hijo.

Un embarazo complicado

La ex reina de belleza contó que ella y su esposo, Martín Fuentes, quisieron convertirse en padres apenas se casaron, por lo que recurrieron a un tratamiento hormonal que dio como resultado el embarazo de sus mellizos: Martín y Jacky.

“Fue un embarazo, dentro de todo, al ser gemelar es más complicado, más pesado, uno tiene miedo, primeriza, pero fue normal, hasta el final, en la semana 34 yo fui a hacerme mi chequeo normal y todo bien (...) y despues de eso me acuerdo que Martín tenía una carrera, no sé qué, lo acompañé y después me empecé a sentir mal, regresando de la carrera le dije ‘no me siento bien’, empecé con contracciones, le hablo al doctor y me dice ‘es normal, estás en la semana 34’, una semana antes me habían puesto la inyección que desarrolla los pulmones”, dijo la conductora, y explicó que su médico le pidió guardar reposo y guardar la calma.

Jacky Bracamontes contó que salió de vacaciones a Tequesquitengo y comenzaron sus contracciones en pleno jueves santo. “Y le digo a Martín ‘ya no puedo más’”, por lo que salieron rápidamente al hospital.

“Me internan, me están checando el corazón de los dos y me dicen ‘uno se oye muy fuerte, el otro se oye más bajito, pero pues están bien, prepárense porque ya van a nacer’”, contó. “Yo lloré mucho porque decía ‘están muy chiquitos’ (y me decían) ‘tranquila, los bebés desde más chiquitos nacen y los van a saber tratar’”.

Sin embargo, fue hasta el momento del nacimiento de los pequeños que los médicos se dieron cuenta de que algo no estaba bien, situación que también notó Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, pues él estaba grabando todo el proceso.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes Instagram @jackybrv

“Nos metemos al quirófano sin saber nada, obviamente fue cesarea, Martín viendo todo, grabando todo, yo sin saber, entonces, algo pasa que Martín se queda en silencio y luego de repente oigo llorar un bebé y el doctor dice ‘Jacky bien, Martín mal’, fue lo único que oigo”.

“Martín ya sabía porque lo vio, el bebé nació, pero ya había fallecido, tres días antes había fallecido, por eso empezaron las contracciones tan fuertes, porque el cuerpo quería salvar a Jacky”, explicó la actriz.

El terrible golpe que recibió Jacky Bracamontes

Jacky Bracamontes contó que tuvieron que sedarla, pues esta situación la puso muy mal y era peligroso su estado, ya que acababa de pasar por una cesárea y se estaba desangrando.

“Martín manda a que me duerman porque yo me empecé a poner mal. Antes de que me duerman me traen a Jacky, me empecé a poner muy nerviosa, me traen a Jacky, le doy un beso y le digo ‘nena reza por tu hermano, no sé qué le pasa, diganme qué le pasa’. Martí me mandó dormir, no me querían decir en ese momento con la panza abierta desangrandome”.

“Me duermen, me pasan a recuperación y cuando despierto le avisan a Martín que estaba despertando, llegó y Martín fue quien me contó todo, me dijo ‘el bebé no la libró, nació azulito, ya había fallecido, pero Jacky está en terapia intensiva, está bien, pero tienen que atenderla, está muy chiquita, está muy débil, pero va a estar bien’... ahí se me cayó el mundo, lloré mucho, lloré meses, pero aparte, al sentirme tan débil emocional, yo no me estaba recuperando físicamente tampoco, entonces no me podían dar de alta a mí porque no estaba bien”.

La famosa contó que fue un golpe terrible, pues su estado emocional incluso le impedía amamantar a la pequeña Jacky, pero tuvo que sobreponerse por su hija y lo logró gracias al apoyo de su familia.

“Fue una época muy dura, pero traté de ser fuerte por mi hija. Salí adelante por Martín, no hay duda, y estuvimos 21 días en el hospital”, explicó.

Jacky Bracamontes revela qué pasó con su bebé tras su fallecimiento

Jacky Bracamontes contó que su esposo contrató a enfermeras especializadas en bebés prematuros y su familia la ayudó a redecorar el cuarto de los pequeños, ya que en una misma habitación estaban las dos cunas.

“Yo nunca le pregunté a Martín qué pasó con el bebé, porque era un tema muy duro para mí, él fue el que firmó el acta de defunción, lo incineró y tenía las cenizas con él, lo guardó en su casa de soltero, ahí guardó las cenizas. Hasta años después”

“Martincito está aquí en Miami, en el mar, afuera del departamento donde vivíamos, hicimos un ritual él y yo solitos y fue como un cerrar ciclo que ahí va a estar siempre, mis hijas saben de su hermano”, señaló.

La intérprete señaló que ha tenido que trabajar muchísimo en este tema para poder hablar de ello sin llorar, a vivir con eso en su corazón y hacer conscientes a sus hijas de que tienen un “ángel” que las cuida.

“Yo lo he trabajado muchísimo. Es algo que nunca se supera, se aprende a vivir con eso sin dolor, pero no se supera”.