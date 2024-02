Jennifer Lopez revela un secreto sobre su boda que la hizo pasar un mal rato

A pesar de que la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck parece haber salido de un cuento de hadas, hubo momentos en la celebración que opacaron la felicidad de la pareja.

Uno de ellos afectó directamente a Jennifer Lopez, quien vio en riesgo este día tan especial para ella debido a complicaciones con sus vestuarios, mismos que le dificultaron disfrutar del día como hubiera querido.

JLo revela qué aspecto sobre su boda con Ben Affleck le hizo pasar un mal rato

Este 2024, Jennifer Lopez y Ben Affleck celebrarán su segundo aniversario de casados, luego de que decidieran retomar su noviazgo casi 20 años después de la primera vez que salieron.

Lo que debía ser un día perfecto para la actriz y cantante, se convirtió por momentos en un martirio debido al incidente que vivió con uno de sus espectaculares vestidos de novia, mismos que fueron confeccionados especialmente para esta ocasión.

En una dinámica con Vogue, Jennifer Lopez habló sobre algunos aspectos de su boda que le hubiera gustado saber antes de la celebración, para así tener en mente alguna solución a posibles complicaciones e imprevistos.

Jennifer Lopez lució tres vestidos de novia el día de su boda con Ben Affleck Instagram

Fue ahí que confesó que pasó un mal rato propiciado por uno de sus atuendos nupciales, ya que la silueta y el lugar en el que se llevó a cabo la ceremonia se fusionaron para poner a prueba su habilidad para moverse con destreza.

Jennifer Lopez confiesa que uno de sus vestidos de novia era demasiado incómodo de llevar

“Nos casamos en Savannah y yo quería que fuera algo latino, tradicional, pero también un poco sureño al mismo tiempo” , explicó la cantante respecto a cuáles fueron sus referentes e inspiraciones en la misión de dar con el vestido de novia perfecto.

Asimismo, aseguró que las casas de moda a cargo de los diseños lograron plasmar lo que quería transmitir y le entregaron piezas que le fascinaron en absoluto. “Si existe una combinación de eso, creo que sin duda alguna lo lograron con estos vestidos. Eran hermosos”, recordó.

No obstante, reconoció que pese a lo mucho que le gustaron al verlos, usar uno de ellos no fue tan fácil. Esto porque su forma le dificultaba caminar a un paso firme, aspecto que no le permitía trasladarse con rapidez por la recepción de la fiesta, donde Ben Affleck esperaba por ella. De modo que por ratos, Jennifer Lopez estaba considerablemente incómoda en su boda y preocupada por encontrar la solución y así disfrutarla sin problemas.

“Uno de estos vestidos tenía una cola enorme, era muy larga y pesada, entonces también era difícil caminar”, lamentó Jennifer Lopez, pues aunque tenía otros cambios previstos, sí lidió un buen rato con este modelo, que habría sido confeccionado por Ralph Lauren.