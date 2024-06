Jennifer Lopez rompe el silencio entre los rumores de su vida personal y su trabajo

La especulación en torno a su trabajo y al interés mediático sobre su vida personal obligaron a Jennifer Lopez a tomar una decisión. La cantante rompió el silencio y se pronunció a través de un boletín en su sitio On The JLO.

El pasado 31 de mayo se dio a conocer que la cantante cancelaba su gira This Is Me... Live para pasar tiempo con su familia, aunque las versiones aseguraban que había sido por la baja venta de boletos, ante ello, JLo destacó que parecería que la negatividad estaba ganando terreno en el mundo y pidió a sus fans no hacerle caso.

“Puede parecer como que hay un montón de negatividad en el mundo ahora mismo, pero no dejen que las voces de unos los ahoguen hay tanto amor allá afuera”, publicó Jennifer López en su boletín.

El comunicado que publicó JLo en su portal oficial. Tomada de Onthejlo.Com

Además, la llamada “Diva del Bronx” presumió el éxito que ha logrado la cinta “ATLAS”, que se posiciona como la más vista en la plataforma de Netflix.

“Acabo de recibir grandes noticias y es porque gracias a ustedes ATLAS es nuevamente la número 1 en el mundo entero esta semana. Muchas gracias”.

El tour This Is Me... Live estaba planeado para dar inicio el 26 de junio próximo con 37 fechas previstas por Estados Unidos y Canadá.

Y sobre su relación con Ben Affleck, el pasado fin de semana, Jennifer Lopez fue captada junto a su esposo en un partido donde jugaría Samuel, hijo del actor. Este encuentro tomó relevancia en los medios por la manera en que la pareja se saludó: un beso en la mejilla, que fue interpretado como un gesto “frío” entre los esposos.