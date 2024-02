Kim Kardashian habla sobre la lucha que enfrenta contra la psoriasis

Hace unos años, Kim Kardashian reveló que sufre psoriasis, una enfermedad crónica que produce llamativos sarpullidos en la piel, y que puede afectar a muchas partes del cuerpo.

La empresaria ha recurrido a un sinfín de medidas como una dieta rigurosa que le ayuda a controlar los síntomas y prevenir brotes desproporcionados.

La exesposa de Kanye West, no comprende por qué la enfermedad volvió a afectarla y dijo que ya está tratando de identificar los factores que lo están provocando.

“No les voy a mentir, esto es muy doloroso. Estoy segura de cuáles han sido los detonantes. No he cambiado de dieta y he probado de todo. La psoriasis apesta”.

Kim Kardashian mostró cómo la psoriasis se está extendiendo con rapidez a lo largo de su pierna además de granitos y ronchas aisladas en su cara. En las imágenes destacan lesiones cutáneas con las que ha estado lidiando en zonas descamadas y rojas que son sumamente dolorosas.

“Mi psoriasis está siendo una locura, ¿verdad, chicos? No sé que está pasando, pero ya recorre toda mi pierna, hacia arriba, hacia abajo y por el muslo. Esto es de loco, pero pienso llegar al fondo del asunto. Solo quería compartir este viaje con ustedes. Tengo que averiguar qué pasa”.

De manera que la empresaria enfrenta un delicado estado de salud con su piel al atravesar un brote de psoriasis que le dejó las piernas con “enormes manchas”.

Según especialistas, esta enfermedad puede desencadenarse por factores genéticos, ambientales y traumatismos, así como infecciones, el estrés y un desequilibro en el sistema inmunológico. Además de algunos hábitos de alimentación, ya que la carne roja, el gluten, los alimentos procesados, y el alcohol impiden que esta enfermedad logre mejorarse. También por la expocisión al sol por tiempos prologados, no utilizar protector contra rayos UVB y no adecuar una buena rutina para el cuidado de la piel.