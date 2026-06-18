La confesión más desgarradora de Jamie Lynn Spears sobre el coma de su hija Maddie: “Le dieron la extremaunción”

Jamie Lynn Spears y su hija Maddie recordaron uno de los momentos más difíciles de su familia: el grave accidente en cuatrimoto que sufrió Maddie en 2017 y que estuvo a punto de costarle la vida.

Maddie tenía solo 8 años cuando giró bruscamente en la moto y terminó bajo el agua en el estanque de su propiedad en Fluker, Louisiana, el accidente fue tan grave que estuvo un coma por un par de días y Jamie Lynn temió lo peor.

Jamie Lynn Spears recuerda el accidente de su hija Maddie que la dejó en coma

En una entrevista exclusiva con la revista People, la hermana menor de Britney Spears reflexionó sobre uno de los eventos más traumáticos de su vida como madre: el accidente de su hija Maddie que casi le costó la vida.

“Ese fue el día que pensé que había perdido a mi hija”, dice Jamie Lynn, añadiendo: “Contra todo pronóstico, esta niña luchó por estar aquí”.

Jamie Lynn continuó relatando cómo fue el accidente: “La estábamos observando y todavía no sabemos si estaba esquivando a un perro o qué era. Se metió en el agua y mi suegro, mi marido y yo corrimos tan rápido como pudimos para saltar y sacarla, pero ella quedó atrapada bajo la moto”.

Cuando la ambulancia llegó al lugar, ayudaron a liberar a Maddie y sacarla del agua, y fue un momento que Jamie Lynn no ha podido olvidar: “Realmente no era una imagen que nadie quisiera ver. En ese momento, no respiraba. Pensábamos que había fallecido”.

Maddie tenía pulso y fue trasladada en helicóptero al hospital; sin embargo, permaneció dos días en coma y, debido a la gravedad de su estado, incluso se llamó a un sacerdote para administrarle los últimos ritos.

“Cuando el sacerdote entró en la habitación, Maddie se incorporó de repente a pesar de estar conectada a múltiples cables y equipos médicos”, recordó Jamie Lynn. “Empecé a gritar para que los médicos vinieran de inmediato. Incluso el propio sacerdote dijo que nunca había presenciado algo así. Yo sabía que ella seguía ahí, luchando, y sentí que todas nuestras oraciones habían sido escuchadas. Fue un verdadero milagro, uno que jamás daré por sentado”.

Jamie Lynn Spears decidió darle un hermanito a Maddie tras el accidente

Durante los dos días que Maddie permaneció en coma, Jamie Lynn Spears decidió cumplir el deseo de su hija de tener un hermano, y cuando la joven despertó, una de sus primeras preguntas fue sobre ampliar la familia.

Meses después, Spears y su esposo tuvieron a su hija Ivey, nacida en abril de 2018: “Siempre decimos que fue al cielo para ir a elegir a su hermanita”, dice Jamie Lynn. “Ivey dice: '¿Así que hiciste todo eso para encontrarme?’”.