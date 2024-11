La foto que indicaría que Cazzu está escribiendo un libro (y la pista de la temática)

Cazzu hizo su regreso triunfal a las redes sociales con un carrusel de fotografías que demuestran que está concentrada en su bienestar, su música y su pequeña hija, Inti, de apenas un año de edad.

Luego de su reveladora entrevista para PLP en la que habló de sus sentimientos tras su ruptura con Christian Nodal y cómo debió construir un hogar y lidiar con su corazón roto mientras materna sola, la trapera argentina demostró que está más fuerte que nunca trabajando en nueva música y hasta un libro.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, se había mantenido lejos de las redes sociales para no verse envuelta en el escándalo por el matrimonio entre su ex, Christian Nodal y Ángela Aguilar, por lo que incluso decidió eliminar prácticamente todas las fotos y videos de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, reapareció para el deleite de sus fans y sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, quienes la llenaron de comentarios positivos de cariño y apoyo en esta nueva faceta de su vida.

Cazzu Instagram @cazzu

Cazzu regresa a la música

Además de presumir un tremendo cuerpazo y fotos desde el gimnasio, la intérprete argentina mostró que se encuentra trabajando en el estudio en lo que, todos esperan, sea un álbum que salga muy pronto.

Compartió fotos junto a su inseparable hija Inti, dejando claro que se mantiene pendiente de su maternidad a pesar de sus compromisos laborales.

Cazzu luce radiante y feliz, incluso publicó un video en el que está bailando al ritmo de lo que parece ser un boleto.

“Estás next level”; “Volvió la jefa, me encanta”; “Más fuerte ya queremos escucharte”; “Diosa”; “Brillando como siempre Juli, te esperamos y tu música”; “Se acabó el tiempo, llegó Cazzu con más música, hagan silencio”; “En su vida no va a conocer una pibita (chica) como tú”; “Pero ya regresa preciosa”; “Mi patrona volvió”; “Admiración total hacia ti”, fueron algunos de los comentarios.

Cazzu Instagram @cazzu

¿Cazzu planea sacar un libro?

Enfocada en su trabajo, la cantante parece tener más de un proyecto en puerta: un libro. O al menos eso parece, pues compartió una foto en la que aparece la versión final de un documento titulado “Julieta”, el cual tiene índice, introducción y un primer capítulo titulado “Hablemos de reggaetón”.

La ‘Nena Trampa’ no dio más explicaciones sobre el contenido de este documento, sin embargo, muchas personas empiezan a especular que se trata de un libro autobiográfico.

¿Una indirecta para Christian Nodal?

Entre sus actividades también aparece la lectura, aunque para muchos se trató de una sutil indirecta hacia el padre de su hija, pues en una fotografía aparece leyendo un libro en el estudio de música y en la página que eligió mostrar se puede leer: “Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría…”