La insólita razón por la que Ángela Aguilar no escuchaba esta canción de Luis Miguel de niña

Ángela Aguilar está en el ojo del huracán desde que anunció su relación con Christian Nodal en junio de este año, sin embargo, los internautas recientemente rescataron una entrevista donde la cantante señaló que no le gustan las canciones con letras explícitas.

Durante la conversación, la intérprete de ‘Qué Agonía’ reveló que incluso una popular canción de Luis Miguel le parece bastante subida de tono.

Ángela Aguilar, en contra de las canciones con letras explícitas

Se trata de una entrevista que la hija de Pepe Aguilar le dio a Angélica Vale en febrero de este 2024, donde, entre otras cosas, habló de su incursión en los boleros, un género bastante romántico.

Sin embargo, la joven aprovechó este momento para criticar las letras de algunas canciones actuales, pues le parecen inapropiadas para los más jóvenes.

Ángela Aguilar Instagram @angela_aguilar_

“Ya las canciones de ahorita están muy mal, es que de verdad hasta me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram”, dijo la cantante de 21 años en entrevista.

“No porque sea persignada, entiendo que la juventud quiera expresarse de alguna forma, pero esto no es expresión, esto estamos denigrando a las personas, a las sexualidades, a las mujeres y a los hombres. Entonces que padre poder escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita y son canciones que son completamente genuinas, canciones que fueron escritas con amor para el amor”, añadió.

Además, Ángela Aguilar aseguró que a estas nuevas generaciones les hace falta inocencia, misma que, según dijo, están perdiendo en gran parte a causa de estas canciones.

“Yo creo que a esta nueva generación le hace falta un poco de tranquilidad, de amor e inocencia, yo creo que lo más padre de enamorarte es la inocencia de la ilusión y yo creo que por estas canciones se nos está quitando”, agregó.

Ángela Aguilar cuando era niña Instagram @angela_aguilar_

La canción de Luis Miguel que Ángela Aguilar no escuchaba de niña

Ángela Aguilar contó que en una ocasión estaba junto a su familia cuando en la radio escuchó una canción en inglés que hablaba sobre “hacer el amor” y esto generó malestar entre ellos, por lo que decidieron cambiarla.

“Yo me acuerdo que había una canción en inglés que decía algo de hacer el amor y entonces mi papá y yo (decíamos) ‘no lo puedo creer que diga eso esta canción, quintela de la radio’ y ahorita sí es una cosa muy fuerte…”

Añadió que incluso la canción ‘Entrégate’ de Luis Miguel le parecía bastante fuerte.

“Ya la de ‘Entrégate’ de Luis Miguel era como ‘¿qué es eso? qué barbaridad, lavémonos la boca con jabón. Esa música es para más grandes, no deberían escuchar quienes no han terminado la prepa, por ejemplo esas de Bad Bunny, todo el amor para él, eso sí (...) Para todo hay algo blanco y algo negro”, declaró.

¿Qué dice la canción ‘Entrégate’ de Luis Miguel?

“Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella ¿Y encima sonreír? Mía, hoy serás mía por fin”.

“Cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía lo sé”.

“Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer”.

“Entrégate aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate mi prisionera. La pasión no espera y yo no puedo más de amor”.

“Abre los ojos no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rincón que yo soñé”.