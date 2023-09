Durante una entrevista, Anahí abrió su corazón con Joaquín López Doriga, la famosa actriz y cantante reveló la razón por la que el exmandatario de México Enrique Peña Nieto no quería que Manuel Velasco se casara con ella y cómo los planes cambiaron de último momento.

La pareja que lleva más de una década de matrimonio se casó a las 7:00 de la mañana para evitar que se desatara un escándalo afuera de la iglesia.

“Yo les voy a decir una cosa que seguramente tú vas a decir que no, pero yo tengo confirmada la información, soy reportero de 55 años. En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y Anahí que no se casaran”, expusó el periodista.

"¿Por qué? No sé, pero se lo dijeron y estamos hablando de un presidente de la República, estamos hablando de un secretario de Gobernación y hablando de un gobernador de Chiapas y el poder sigue estando allá en el centro de México”, agregó.

¿Qué le dijo Peña Nieto a Manuel Velasco sobre Anahí?

La intérprete tomó la palabra completamente anodadada ante la declaración de Joaquín López Doriga y dijo que fue una recomendación de Peña Nieto, ya que en la fecha que se casaron se vivían momentos complicados en Chiapas, estado que gobernaba Manuel Velasco en ese entonces.

La razón por la que Peña Nieto intentó evitar la boda de Manuel Velasco con Anahí

“Ay teacher, espérame tantito. Yo no creo que haya sido tan así. Entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático por ser los personajes que se querían casar y así lo entendimos”, expresó la integrante de RBD que ahora tiene dos hijos junto al político.

Anahí contó que horas antes de la ceremonia recibió una llamada de Manuel Velasco, para proponerle cambiar la hora del evento para evitar un caos afuera de la iglesia católica y ella aceptó sin ningún problema, pues considera que la recomendación de Peña Nieto no fue ninguna amenaza, sino una recomendación de la cual se desconocen los motivos exactos.

“Lo único que yo quería era perjudicar a nadie, jamás he querido perjudicar a nadie, lo único que queríamos era casarnos y formar una familia. Creo que tomamos la decisión correcta y sí, fue a las 7 de la mañana, pero la noticia la dimos nosotros y eso fue lo más bonito, que no no hubo un rollo de los medios, un tema complicado de jaloneo y tal”, agregó la cantante que se casó con Manuel el sábado 25 de abril de 2014 en la Catedral de San Cristóbal de la Casas, ubicada en el corazón de Chiapas.