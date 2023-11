La tierna foto de Maluma junto a su novia en los Latin Grammy: ¿cómo se llamará el bebé que esperan?

Maluma y Susana Gómez robaron cámara por lo felices y tiernos que posaron ante las cámaras en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023, que se llevaron a cabo en Sevilla, España.

El cantante tuvo una presentación y además aprovechó para hablar de la próxima llegada de su bebé, de quien ya tiene nombre.

Susana lució radiante con un vestido en tono morado, que hacía lucir su hermosa pancita de embarazo.

Maluma en todo momento hizo que ella luciera, el momento más comentado fue cuando se acercó a la pancita y le dio un tierno beso.

Lo compartió en video en su cuenta de Instagram, donde la mayoría de sus fans están felices, porque esta faceta nunca la había mostrado, y a diferencia de otros cantantes famosos, él sí deja ver a sus fans esta parte de su vida.

Así se llamará la bebé de Maluma

Maluma dijo estar emocionado de regresar a los Latin Grammy, sintió una cosa especial en el estómago, porque era la primera vez que caminaba en la alfombra roja con alguien más.

“Nunca lo había hecho y hoy tuve la oportunidad de venir con mi mujer y mi bebé. Felices los tres”, dijo.

“Es mi vida completa. No hago otra cosa que no sea pensar en Paris, mi bebé. Me siento afortunado de dedicarle toda mi vida y todas mis cosas”, reveló el intérprete de “Felices los 4”, quien además detalló que todo lo que escriba será para su nena.

Susana Gómez tiene 21 semanas de embarazo, lo cual la hacía lucir espectacular con su pancita.

Antes de su noviazgo había una amistad, de alguna manera él lo da a entender en el video de la canción “Procura”, donde dice que buscó el amor afuera, sin saber que lo tenía tan cerca.

Se cree que fue un amor de pandemia, es decir, que surgió o se fortaleció durante el aislamiento que hubo por Covid-19, y ya dio un gran fruto.