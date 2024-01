Las fuertes revelaciones que hizo Galilea Montijo sobre el bullying que sufrió tras ser mamá

Galilea Montijo, reconocida conductora de televisión, recientemente compartió en el programa “Hoy” una experiencia profundamente personal y desgarradora sobre el bullying que enfrentó después de su embarazo.

Esta revelación surgió en el marco de una dinámica con Paul Stanley y Pablo Chagra, quienes participan en el reality “Reto 21", que busca ayudarles a bajar de peso.

Galilea, tras escuchar las experiencias de sus compañeros sobre el sobrepeso, decidió abrir su corazón y hablar sobre los ataques que sufrió en redes sociales después de convertirse en madre.

Recordó cómo, apenas 20 días después de dar a luz a su hijo Mateo, decidió volver al trabajo, específicamente al programa “Pequeños Gigantes”. Esta decisión la tomó por su fuerte compromiso laboral, una ética de trabajo que siempre ha mantenido.

Sin embargo, este retorno al trabajo tan pronto después de su embarazo tuvo un costo emocional. Galilea Montijo enfrentó comentarios crueles e hirientes por su figura.

Estos ataques la afectaron profundamente, llevándola a someterse a una dieta extrema para perder 15 kilos en un mes, una decisión que ahora reflexiona podría no haber sido la mejor.

Galilea Montijo dice no ser ejemplo para nadie

En su relato, Galilea también habló sobre cómo se ha sentido con su cuerpo después del parto. Defendió con emoción la decisión de haber ganado peso durante su embarazo, declarando que esos kilos fueron los mejores de su vida. A sus 50 años, valora esas marcas como recuerdos preciosos de su maternidad.

Reflexionó sobre la importancia que dan algunas personas a la imagen: “Uno dice ‘es que uno vende imagen’, ¿imagen de qué?, ¿para quién?, yo no soy ejemplo para nadie, o sea, yo no me considero una persona, ni doy consejos, por eso, porque no creo que yo sea un ejemplo absolutamente para nadie, no me gusta dar consejos por lo mismo, pero sí creo que soy una persona que lo único que he hecho es trabajar toda mi vida, y amo mi trabajo, pero no me considero ejemplo a seguir”.

Además, Montijo abordó un tema aún más sensible: su hijo. Reveló que Mateo también ha sido víctima de bullying, tras darse a conocer su noviazgo con Isaac Moreno, situación que ha hecho más difícil para ella.