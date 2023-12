Los hijos de Mariah Carey ya no quieren escuchar la canción de su mamá: así reaccionan al exitoso tema

Aunque “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey se ha vuelto un ícono de la temporada decembrina y sigue rompiendo récords de reproducciones, hay dos críticos muy especiales que no están tan emocionados con el tema, los propios hijos de la icónica cantante.

Un video compartido por Carey en Instagram revela un divertido pero claro mensaje por parte de sus hijos, Monroe y Moroccan, de 12 años, quienes parecen haber alcanzado su límite con la canción de la famosa canción navideña, pues año con año deben escucharla.

En el video, la familia de Mariah se encuentra reunida frente al árbol de Navidad, sin embargo, cuando la intérprete decide dar inicio a su clásico navideño, la reacción de sus hijos causó revuelo en las redes. “Mamá, por favor, no tienes que hacerlo todo el tiempo”, ruegan los mellizos con gestos de fastidio.

A pesar de la insistencia de Mariah sobre su deseo de ser festiva, los niños no ceden en su protesta. y la cantante comienza a entonar su exitoso himno navideño, pero los gestos de desesperación de Monroe y Moroccan no tardan en manifestarse. Los niños, incapaces de soportar más, abandonan la escena, dejando a Mariah cantando su canción ante un auditorio más pequeño de lo planeado.

Este divertido episodio demuestra que incluso el éxito atemporal de Mariah Carey puede tener una dosis de fastidio para quienes comparten casa con la reina de la Navidad. Aunque el mundo celebre su clásico, en el hogar de Carey, parece que hay límites incluso para la exitosa canción

Mariah Carey, la reina de la navidad

No es la primera vez que Mariah hace burla sobre su aclamado éxito, pues a inicios de noviembre compartió un video en donde se hace alusión a ella en una cámara de congelamiento que tiene un cronómetro hasta el primero de noviembre, fecha en la que la cámara se abre y comienzan a descongelar a Mariah, quien porta un traje de Santa Claus.

Mariah canta “It’s time” y la escena cambia a un ambiente navideño, rodeado de regalos y gente a su alrededor portando los icónicos “uggly sweaters” con “All I Want for Christmas is You” acompañando el video