Luis Enrique Guzmán le envió un importante mensaje a Apolo, el hijo de Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán ya no tiene ninguna obligación legal hacia Apolo, el hijo de Mayela Laguna, luego de que un juez determinó que el heredero de Silvia Pinal no es el padre biológico del niño. Tras esta resolución, el pequeño ya no tendrá el apellido Guzmán ni una manutención alimentaria.

Luego de que se dio a conocer el resultado de la prueba de paternidad, Mayela Laguna expresó su descontento con la decisión judicial, argumentando que el juez no consideró ciertos aspectos de su relación con Guzmán. “El juez creyó en muchas cosas que no son verdad”, afirmó, quien también solicitó a los medios que dejen de mencionar a su hijo.

¿Qué mensaje le envió Luis Enrique Guzmán a Apolo?

En una entrevista exclusiva con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, Luis Enrique Guzmán rompió el silencio sobre la falsa paternidad que Mayela Laguna le hizo creer por algunos años. Ahí, el productor de teatro y musico aseguró que pese a lo difícil que ha sido ‘perder a un hijo’, espera que el niño crezca sin rencores e incluso en este mensaje que le envía le ofrece su ayuda en el futuro.

“Yo estoy seguro de que se convertirá en un chavo y un adolescente de bien. Espero que en el futuro no sienta recibimientos de lo que mediáticamente se hizo. Si de grande puedo ayudarlo, apoyarlo, darle consejos, pues bueno eso ya será en el futuro”, le expresó Luis Enrique Guzmán al pequeño Apolo.

“Como si un padre hubiera perdido a un hijo, eso fue lo que me pasó. Estaba con la idea de vida e ilusión de que tenía a un niño que era mío, mi papá con el que tenía un nieto, mi hermana y un sobrino. Fue bonito el vivir esa etapa, pero triste y devastador la desilusión de darte cuenta que todo fue un engaño”, agregó el hijo de Silvia Pinal.

Anteriormente, el hijo de la primera actriz expresó su alivio y describió el proceso como un “año de pesadilla bajo un engaño asqueroso”, al asegurar estar contento con la resolución del juez que permitió que el pequeño perdiera el apellido Guzmán.

