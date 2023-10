Luis Miguel habría pagado cuantiosa pensión alimenticia de sus hijos

Tras la demanda que Aracely Arámbula puso en contra de Luis Miguel por no cumplir con la manutención de sus hijos. Se dio a conocer que el cantante ya pagó la cantidad que por ley corresponde a la pensión alimenticia en favor de Daniel y Miguel.

De acuerdo con El Universal, las autoridades señalan que debido a que los niños son menores de edad, la cantidad pagada por Luis Miguel deberá ser entregadas por medio de la actriz Aracely Arámbula, a quien el juez ha requierido en distintas ocasiones para que recoja y destine los recursos a la manutención de sus hijos, sin embargo, se ha negado a recogerlos hasta el día de hoy.

Además, aseguran que el famoso pagó la cantidad adeudada, e incluso un adelanto de los próximos meses. Según la periodista Maxine Woodside, Luis Miguel pagó dos años y adelantó un año y medio más. Cabe mencionar que les da 200 mil pesos mensuales a los dos menores (100 a cada uno), según Gerardo Medina.

Hace un mes, Aracely Arámbula estalló en críticas y calificó al padre de sus hijos como deudor alimentario. Durante su paso por la alfombra roja de la obra de teatro “Vaselina” en la Ciudad de México, la actriz reiteró que sus hijos no han visto a su padre en años, debido a que él no se ha hecho responsable y no ha demostrado intéres en acercarse a ellos.

Arámbula expresó que Luis Miguel siempre ha tenido “las puertas abiertas” para ver a sus hijos. “Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar, ahorita no me interesa verle la cara porque me cae muy mal”, confesó.

Además, señaló que si el cantante desea ver a sus hijos, debería buscarlos y no esperar a que se presenten en uno de sus conciertos. La actriz también destacó la ironía de la gran imagen pública de Luis Miguel, contrastada con su actitud hacia sus propios hijos. “La verdad es que así como sale ese ‘Sol’ enorme, casi tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”.