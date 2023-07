Hace dos semanas, la cantante Madonna fue encontrada inconsciente y trasladada de urgencia a un hospital de Nueva York, donde fue ingresada e intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de una infección bacteriana grave, según contó su mánager Guy Oseary.

La artista habló por primera vez de sus problemas de salud y lanzó un mensaje a sus seguidores para anunciar que debido a que se encuentra recuperándose decidió reprogramar las fechas de su gira que estaba programada para iniciar el día 15 de julio en Vancouver en el Rogers Arena.

Tras semanas de ausencia, Madonna envío un mensaje a sus 19 millones de seguidores y expresó, “gracias por vuestra energía positiva, oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido vuestro amor. Estoy en el camino de la recuperación y me siento increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida. Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara entradas para mi gira”.

Madonna pone las reglas claras sobre fortuna y su legado musical

La reina del pop indicó cómo quiere que se maneje su legado musical cuando muera, así como su herencia familiar. De acuerdo con una fuente del medio británico The Sun, Madonna dejó en claro que no quiere que realicen giras de ella como holograma, tras su muerte.

“La gira de hologramas de Whitney Houston fue criticada por los críticos y Madonna se niega a permitir que los jefes hambrientos de dinero le hagan lo mismo. Ella ha pasado toda su vida tomando las decisiones y manteniendo la revelancia cultural, y no hay posibilidad de que esté dejando que todo su arduo trabajo se vea empañado”.

Madonna revela cómo repartirá su fortuna y su legado musical

Asimismo, la reina del pop Madonna, tomó la decisión de repartir por igual los derechos de sus canciones entre sus seis hijos Lourdes María, de 26 años, Rocco de 22, David Banda de 17, Mercy James de 17 y las gemelas Stelle y Estere de 10 años. Así como tiene en mente dejarle algo a su mánager, Guy Oseary, en muestra de agradecimiento por haberla acompañado a lo largo de su carrera musical.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, Madonna tiene una fortuna total que se calcula en una cantidad cercana a los 850 millones de dólares, es decir, 14.5 mil millones de pesos mexicanos.