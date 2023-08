Mar Sordo, una estrella en ascenso

Fue a mediados de agosto cuando se estrenó Te quiero y me duele, la nueva ficción producida por Cris Morena. Al respecto, platicamos con Mar Sordo, su protagonista.

¿Cómo llegó a ti la oportunidad de protagonizar Te quiero y me duele?

Yo estaba a punto de terminar el cuarto año de medicina, cuando decidí retomar la actuación, pues yo comencé mi carrera artística en comerciales a los cuatro años, había hecho más de cien, pero en algún momento dejé de ver la actuación como algo viable, pues me sentía limitada como actriz y aposté por la medicina. Sin embargo, creo que cuando un camino es el correcto, encuentra la manera de regresarte al mismo. Cuando llegó la oportunidad del casting, el cual era el primero que hacía en muchos años, recuerdo que pasaron cerca de dos semanas, cuando me escribieron por Instagram para decirme que me estaban buscando y que era la última oportunidad. Me dieron menos de un día para preparar mi call back, lo presenté y me quedé.

¿Cómo fue tu reencuentro con el arte?

Dicen que lo que haces en la oscuridad se muestra a la luz. Y no es que yo hubiera dejado de lado al arte, sino simplemente lo vivía diferente. Yo vivía mis personajes y el arte en carne propia, todos los días, pues no podía vivirlo a nivel profesional. Lola, mi personaje en Te quiero y me duele, llegó a mi vida en el momento en el que tenía que llegar.

¿Qué representa esta ficción para Mar Sordo?

Representa una oportunidad muy especial. Yo no seguí mi sueño de ser actriz porque me daba miedo no poder contar las historias que realmente valían la pena. Pensé que para ello debía irme a otro lado, pues quería contar algo fuera de lo común, que tocara corazones y que me permitiera soñar o ser yo misma. Me gusta verle el lado romántico a la vida, cosa que en México no pasa mucho. Te quiero y me duele llegó para demostrar que sí se puede y reúne a actores que se apasionan por lo que hacen y lo comparten con mucho amor.

¿Cómo fue trabajar con el elenco?

La verdad es que, entre más nos conocíamos, confirmábamos que Cris vio en nosotros algo muy especial y reunió a un gran grupo. La magia y la unión fue única. Hoy somos familia, pues desde el día uno nos tomamos la mano para brillar todos juntos. Y el talento está acompañado de una gran empatía.

¿Cómo fue trabajar junto a Cris Morena?

Cris es un ser humano de otro mundo. La manera en que ella se acerca a uno, es única. Ella dice que los jóvenes son el motor del cambio y ella simplemente les brinda una plataforma para ser escuchados. Recuerdo que se sentó a platicar conmigo, pues sentía que estábamos conectadas. Fue un encuentro mágico.

Además de Te quiero y me duele, ¿qué otros proyectos tienes en puerta?

Hay dos series que grabé después. Además, desde hace un año estoy trabajando en mi música, sin embargo, es un proceso que lleva tiempo, incluso me atrevo a decir que es más demandante que la actuación. Creo que escribir y cantar es algo que haría siempre muy feliz, pues son mis más grandes pasiones.