Maribel Guardia rompe en llanto al hablar de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia y su nuera hablaron ante los medios tras la muerte de su hijo Julián Figueroa y entre lágrimas y con profundo dolor dieron algunas palabras sobre esta terrible pérdida.

La actriz de 63 años habló por primera vez de la muerte de su único hijo y agradeció las muestras de apoyo y cariño del público, amigos y familiares.

“He recibido tanto amor de la gente, nisiquiera me pude meter a las redes, se que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo y se los agradezco mucho. La casa está llena de flores, no me esperaba que tanta gente me enviara tantas cosas lindas”.

Además, Maribel Guardia señaló que no realizará ningún servicio funerario ya que no quería que su nieto pasara por el dolor que su hijo vivió con la muerte de Joan Sebastian, por lo que se realizó una misa de forma privada al interior de su casa. El cuerpo de Julián fue cremado y sus cenizas permanecerán en casa de Maribel junto a un altar de la Virgen de Guadalupe y las flores que ha recibido.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo llevaran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá', y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo ibamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque también iba a ser muy traumático para él”.

“Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián, realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros. Vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho camino por recorrer, pero Dios es grande, ayer llegó el padre José de Jesús, hizo una misa preciosa, donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo”.

“Era mi amor, el niño de mis ojos y ha sido duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer, estaba empezando su carrera, tenía 500 compocisiones, montaba a caballo, tocaba el piano y la guitarra, pero así fue y gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda mi nuera y un bebé precioso que tenemos que sacar adelante”, precisó.

Por otro lado, Maribel agradeció el apoyo de su esposo Marco, quien asegura que fue un segundo padre para Julián. “Siempre fue incondicional con él. Tuvo un padre que le duró muy poco también, pero Marco funcionó como un padre maravilloso para él y tenían una relación increíble”, comentó.

Por su parte, la viuda de Julián rompió en llanto y habló del último dibujo que su hijo hizo para el cantante. “Hizo un dibujo donde su papá era el león grande y él era el león chiquito”.

“Ime le dijo al bebé que su padre había muerto y que era un ángel pero todavía no lo entiende obviamente”, comentó Maribel y agregó, “es mi amor ese niño y ahora va a ser nuestro amor educarlo y darle alas para volar”. Julián fue un padre increíble”.

Finalmente, Entre lágrimas, Maribel pidió oraciones para su hijo y su familia. “Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor. Le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos y triunfar, que los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo”.

Maribel puntualizó que el amor por su hijo va a durar por siempre. “Nos deja su luz, sus canciones, todas las cosas lindas que tengo de él en mi corazón, tantos recuerdos, su primer sonrisa, sus besos, sus primeros pasitos, todas las cosas que viví con mi hijo”.