¡Mario Bautista será papá! ¿Cómo fue el emotivo anuncio de la noticia?

La emoción se desbordó en redes sociales cuando el cantante mexicano Mario Bautista anunció que muy pronto se convertirá en papá . El artista, cuyo nombre real es Mario Alberto Bautista Gil, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías llenas de ternura junto a su pareja, Karina Praitova, mientras acarician orgullosos la pancita de embarazo.

¿Quién es Mario Bautista y por qué es tan popular en redes?

Mario Bautista nació el 5 de marzo de 1996 en la Ciudad de México, y desde joven demostró su pasión por la música y las plataformas digitales. Su carrera comenzó en 2014, cuando compartía interpretaciones de otros artistas en YouTube, con lo cual llegó a superar los 30 millones de reproducciones. Posteriormente se aventuró en Vine, donde alcanzó más de 100 mil seguidores.

El crecimiento de su popularidad lo llevó a crear perfiles en redes como Instagram, Twitter, Snapchat y Facebook, lo que derivó en un aumento constante de interacciones con el público. Con ello, Mario Bautista consolidó una base de admiradores —a quienes llama “Bautisters”— que se cuentan por millones en todo el mundo. Pronto llegó su incursión en grandes escenarios como artista de soporte de Austin Mahone y telonero de la banda The Wanted, donde demostró, una vez más, su talento y carisma.

¿Cómo anunció Mario Bautista la llegada de su primer bebé?

El cantante decidió compartir la feliz noticia la noche del 11 de febrero con una serie de imágenes tomadas durante la temporada navideña, a juzgar por la presencia de un árbol iluminado en el fondo.

En la descripción del post, Mario Bautista expresó sus sentimientos de amor y gratitud: “Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo @praitova”

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre los comentarios más creativos de sus seguidores se leía “Melodía en camino”, para hacer referencia a una nueva inspiración para su música. También hubo quienes pedían un live de Mario para conocer más detalles. Estas respuestas ilustran el entusiasmo y afecto que el público mantiene hacia el cantante.

En un gesto aún más conmovedor, Mario compartió en sus historias de Instagram otra fotografía donde se ve la pancita de Karina Praitova, mientras él posa con las manos sobre el vientre. La tierna estampa estuvo acompañada por la canción “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani, elemento que le sumó un toque nostálgico y romántico al momento.

¿Quién es la pareja de Mario Bautista?

Karina Praitova es la modelo que ha conquistado el corazón de Mario Bautista y con quien formará una familia. Si bien la relación entre Mario Bautista y Karina se ha mantenido con discreción, el cantante ha dejado claro que su vínculo es muy especial.

Aunque la información sobre Karina en redes sociales es limitada, ya que su cuenta de Instagram es privada, se sabe que está relacionada con el mundo del modelaje. Este anuncio de paternidad confirma que la relación entre Mario Bautista y Karina Praitova se encuentra en un momento muy sólido, lo que deja atrás los rumores que vinculaban al cantante con Karol Sevilla en el pasado 2024. Semanas antes del anuncio, Mario publicó imágenes donde aparecía junto a su pareja , describiendo que su historia “apenas comienza” y dejando entrever la felicidad de ambos.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al anuncio del embarazo de Mario Bautista?

La publicación de Mario Bautista generó una ola de reacciones no solamente entre sus incondicionales “Bautisters”, también entre amigos y colegas del medio artístico.

Kimberly Loaiza, reconocida influencer y cantante, expresó su alegría diciendo: “Ouww. Va a disfrutar mucho ser mamá, la mejor profesión de esta vida”.

Por su parte, Juan de Dios Pantoja comentó con entusiasmo: “Felicidades, qué bueno que ya salió esta noticia, los amamos”.

¿Qué otros proyectos tiene Mario Bautista en puerta?

Mario Bautista dejó intrigados a sus seguidores al borrar todo su contenido de Instagram tiempo atrás, aunque en sus demás redes mantiene el contenido, esto generó rumores sobre un posible nuevo material discográfico. Aunque se especulaba la preparación de un proyecto musical, el anuncio de su próxima paternidad tomó por sorpresa a más de uno y se convirtió en el tema de conversación principal.

No obstante, el cantante también confirmó una colaboración con Kimberly Loaiza. Ambos fueron vistos en un estudio de grabación, lo que alimenta la expectativa sobre el tipo de música que podrían lanzar juntos.