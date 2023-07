Marlene Favela revela los requisitos que debe tener su próxima pareja

A sus casi 46 años, Marlene Favela se ha vuelto más estricta con las características que deben tener las parejas que lleguen en el futuro. Sin embargo, confiesa que no es ‘inconquistable’, sino que tiene muy claro qué aceptará y qué no en una futura pareja.

Además, la guapa actriz asegura que su prioridad es su hija, la pequeña Bella de 3 años, fruto de su matrimonio con el empresario George Seely, con quien estuvo casada entre 2017 y 2020. La también modelo logra equilibrar su tiempo entre el trabajo y su vida familiar, pues trata de compartir con ella lo más posible, incluso llevándola con ella cuando está trabajando.

Marlene Favela es madre de Bella, de 3 años Instagram @marlenefavela

Por ello, durante una entrevista en una alfombra roja, Marlene confesó que para conquistarla, lo primero que debe hacer un hombre es lo siguiente:

“Que ame a mi hija antes que cualquier cosa en el mundo, porque mi hija es prioridad; quien no se aviente el paquete con mi hija no tiene pero ni la más mínima posibilidad” Marlene Favela

Además, indicó que no está buscando un físico en especial: “No hay como una lista de ‘quiero esto, esto y esto’, que sea un hombre bueno, con valores, que quiera a mi hija, un hombre trabajador y ya; o sea, ahorita no me estoy poniendo que si rubio y ojos azules”.

A la pregunta de si tendrá más hijos en un futuro, la actriz de El señor de los cielos aseguró que no está en sus planes, pues Bella es muy celosa y no quiere compartir a su mamá con nadie. Sobre el tema, contestó: "¡No, no, no! Ella vale por diez, para mí yo con ella estoy más que feliz. De hecho, he venido haciendo terapia desde hace como dos años de ‘mi amor, tú y yo somos felices’ y ahora le preguntan '¿quieres un hermanito?’, '¡No!, no me gusta compartir a mi mamá con nadie’. Ella está celosísima, además de que ella tiene de su lado paterno ella tiene tres hermanitos, entonces por hermanos no va a parar”.