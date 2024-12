Martha Debayle sorprende con su impactante árbol de Navidad: hilos color plata y más de 4 metros de altura

Martha Debayle inauguró la temporada navideña con su impactante árbol de Navidad, el cual sorprende a sus seguidores cada año.

Como ya es costumbre, la comunicadora hizo un video con el que deja ver su sorprendente decoración, pues se ha coronado como una de las reinas del interiorismo.

La presentadora y empresaria nicaragüense aseguró que este es el árbol de Navidad más complicado que ha hecho, pues requirió de muchísimo esfuerzo, tiempo y dedicación.

Árbol de Navidad de Martha Debayle Instagram @marthadebayle

¿Cómo es el árbol de Navidad de Martha Debayle?

“¡Feliz Navidad! Les comparto mi árbol de este año”, escribió la famosa locutora junto al video publicado en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Martha Debayle, se inspiró en el estilo “Tinsel Tree”, el cual nació en Nuremberg, Alemania en los años 1600.

El arbolito, de unos imponentes 4.20 metros de alto, se puede ver completamente cubierto de oropel plateado y algunas luces, y, según la presentadora, en la tradición estos hilos eran originalmente de plata y se colgaban para reflejar la luz de las velas que se colgaban en el árbol.

Eso sí, Martha Debayle le pidió a sus más de 2 millones de seguidores no colgar velas de verdad en sus árboles de Navidad, pues se podría desatar una tragedia.

“Probablemente el árbol más complicado que he hecho, no solo por la complejidad de colgar 42,000 hilos plateados sino que también tuvimos que meterle ramas adicionales a lo largo de todo el árbol no solo para quitarle la forma natural de cono sino para tener ramas más largas que permitieran darle ese efecto colgante a los hilos plateados”, reveló la famosa.

Además, confesó que fue un proyecto que requirió una semana completa de trabajo, pero está segura de que el esfuerzo valió la pena.

Las opiniones por el árbol de Navidad de Martha Debayle

Las opiniones estuvieron divididas, pues algunos de sus seguidores quedaron impactados con el estilo del arbolito, mientras otros lo compararon con telarañas.

“Perdón, pero parecen telarañas”; “Inspirado en los árboles de Australia cuando las arañas los llenan de telarañas. Me dio cosita”; “Se perdió la forma del árbol, parece un monstruo cubierto”, comentaron algunos.

El impresionante vestido rojo que usó Martha Debayle para el video también se robó la atención, pues algunos cibernautas señalaron que les gustó más el outfit que el árbol de Navidad.

“Lo siento, pero el vestido se lo llevó todo!”; “Deja tu el árbol, el vestidazo!!! Te ves espectacular”; “El árbol quedó en segundo plano con tu elegante outfit”; “Tu outfit robó toda la atención”; “El árbol está hermoso, sin embargo tu vestido es todo un espectáculo”, fueron algunos comentarios.

El árbol de Navidad más polémico de Martha Debayle

En 2022, Martha Debayle causó polémica luego de presumir su árbol de Navidad hecho de plumas blancas.

“Este es mi árbol de Navidad, diciembre 2022. Me moría de ganas de hacer algo diferente a lo que he hecho en los últimos 20 años, que es el clásico árbol verde, y como ustedes saben, yo amo las plumas y dije ‘¿dónde consigo un árbol de puras plumas?”, dijo la conductora en un video.

Este “árbol” levantó opiniones divididas, pues mientras algunos dijeron que se veía hermoso, otros se preocuparon por la procedencia de las plumas.

Sin embargo, Martha Debayle aclaró que se trató de plumas sintéticas libres de crueldad animal.