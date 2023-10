Martha Higareda revela cómo Lewis Howes pidió su mano a su papá

Martha Higareda y su novio, Lewis Howes, se comprometieron hace algunas semanas, luego de dos años de noviazgo. La actriz está feliz con la idea de formalizar su relación con el autor. Antes de pedirle matrimonio, el también podcaster planeó todo para sorprender a su novia con un exclusivo anillo. Sin embargo, fue cuando se enteró que su prometido había hablado con su padre, que realmente se conmovió.

“Estoy muy contenta, muy…, mucho más que contenta, fue muy sorpresivo porque Lewis fue muy bueno para ir escondiendo las pistas, entonces yo no tenía la menor idea de que iba a ocurrir”, contó la investigadora de ¿Quién es la Máscara? en una conferencia de prensa.

La aprobación de la familia de Martha

“Algo que me gustó fueron dos momentos muy bonitos, uno de ellos es que esperó a que estuviera mi familia presente. Me gustó mucho que consideró a mi familia y espero el momento donde estuvieran mis papás para pedirme matrimonio, lo hizo de una manera muy tradicional, lo cual a mí también me gustó muchísimo”, contó Martha sobre el momento en que Lewis le propuso matrimonio.

Para ella, era importante contar con su familia y con la aprobación de su padre, por lo que Lewis Howes visitó al pintor José Luis Higareda, para pedirle la mano de su hija. “Un par de semanas antes, que eso yo no lo supe hasta después de que ocurriera, fue con mi papá, y tuvieron una plática muy hermosa en donde él le pidió la bendición para nuestro matrimonio, y eso se me hizo también muy especial”, narró la protagonista y productora de Fuga de reinas.

Sobre cuándo será la boda y en dónde, la actriz se sinceró: “Estamos ahorita los dos tan ocupados que ya cuando tengamos un ratito vamos ahora sí a empezar a planear la boda. Te digo, no me lo esperaba”.