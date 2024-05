Mía Rubín expresa su total apoyo a Lucero Mijares y le pide no dar importancia a la maldad

La polémica no cesa y las muestras de apoyo tampoco en el tema de las críticas vertidas a Lucero Mijares por los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal.

Ahora tocó turno a Mía Rubín, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, para expresar el apoyo a su amiga y compañera de trabajo. En una historia de Instagram, Mía, quien comparte créditos con Lucero Mijares en el programa “Juego de Voces”, externó lo afortunada que es al tener a Lucero como amiga y le aconsejó no dar importancia a la maldad que hay afuera.

“Mi comadre, siéntete orgullosa de lo hermosa y talentosa que eres. Me siento afortunada de tenerte como amiga y aprender de ti cada día. Jamás le demos importancia a la maldad que hay afuera, nunca dudes de lo fregona que eres, te amo”, escribió Mía Rubín.

Adela Micha encara a Sofía RiveraTorres

Una ola de apoyo de parte de los internautas y de la comunidad artística se ha dado por Lucero Mijares. Otra de ellas fue la periodista Adela Micha.

En su reciente edición del programa “La Saga”, Micha le dijo a Sofía Rivera Torres, quien era una de sus invitadas junto a Jay de la Cueva y Óscar Burgos, que a su parecer sí se vieron machados con los comentarios dados.

“A mí me parece que es una jovencita, es una chavita, una jovencita, que apenas está en el ojo público, que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados”, dijo Adela.

Incluso, le sorprendió que las burlas hayan sido en contra de otra mujer, pues Torres maneja un discurso feminista y hasta le pidió que mejor se hubiera manchado con ella.

“Me extraño de ti porque tú tienes un discurso feminista, de las mujeres y se me hizo raro, una cosa es el humor ácido, que yo celebro muchísimo, el humor negro y el humor ácido me encanta, me gusta, lo celebro, pero se me hizo manchado, la verdad, a ver, mánchate conmigo”.

“Te manchas con una persona más grande, más hecha, más fuerte, más entera, yo creo”

En su defensa, Sofía dijo que ella ni sus compañero tuvieron la intención de hacer sentir mal a Lucero Mijares.