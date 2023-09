Michelle Salas celebra su preboda con su bisabuela Silvia Pinal

Debido a que la primera actriz Silvia Pinal no podrá estar presente en la boda de su bisanieta Michelle Salas y el empresario Danilo Diazgranados, la influencer organizó una comida especial para reunir a su familia más cercana, entre ellos, su mamá Stephanie Salas, su tía Sylvia Pasquel, el actor Humberto Zurita y el dueño del Museo Jumex, Eugenio López. Además, asitió Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel que siempre ha sido muy cercano a Michelle.

El íntimo festejo fue una gala donde juntos compartieron y disfrutaron de una íntima recepción que estuvo inspirada de glamour en la casa del coleccionista de arte Eugenio López.

Michelle Salas lució un elegante vestido blanco de seda de la firma londinense Selezza. Como era de esperarse el gran ausente fue Luis Miguel, el padre de la influencer que se encuentra de gira.

Hace unos días, en un encuentro con la prensa, la joven influencer que se casará próximamente contó que se encuentra muy atareada con los preparativos de su enlace matrimonial, al que su bisabuela Silvia Pinal no podrá asistir por su condición de salud, sin embargo dijo que planeaba una ceremonia especial para que ella esté presente.

“Ella tiene 94 años, lo que más quiero es que esté cómoda, entonces si la voy a poner en una situación incómoda, pues no. Además le voy a hacer una sorpresa para ella solita, una ceremonia aparte, para poder celebrar a su lado”, dijo la hija de Luis Miguel.

Por otro lado, ha surgido la incógnita sobre quién entregará al altar a Michelle Salas. Durante una emisión del programa “Hoy”, Stephanie reveló que será ella quien acompañará a su hija en su camino al altar. “Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa, también, no sé, me voy a desmayar o algo, como a que a veces tengo esos sentimientos. ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta”.