Murió Jack Axelrod, un legendario actor de Grey’s Anatomy y Hollywood

En una triste noticia para la industria del entretenimiento, el actor Jack Axelrod, conocido por sus roles en series icónicas como Grey’s Anatomy, General Hospital y The Office, falleció a la edad de 93 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Jennifer Garland; Jack Axelrod murió el pasado 28 de noviembre en Los Ángeles, California.

Un legado en la televisión

Con una carrera que abarcó varias décadas, Axelrod participó en más de una veintena de series de televisión, lo que lo consolidó como un actor versátil y respetado. Su papel más destacado fue como Victor Jerome, en General Hospital, donde cautivó a la audiencia durante 40 episodios entre 1987 y 1989.

Axelrod no solo dejó su huella en las telenovelas, sino que también brilló como estrella invitada en diversas series, incluyendo Kojak, Canción triste de Hill Street, Dallas y Night Court.

Su versatilidad le permitió participar en géneros que iban desde dramas hasta comedias, algunos de sus papeles más destacados y por los que se le recuerda fueron en las series Grey’s anatomy, The Office, Modern Family y Ray Donovan.

¿De qué murió Jack Axelrod?

La noticia de su fallecimiento por causas naturales impactó a la industria y a sus seguidores, quienes recuerdan a Axelrod no solo por su destreza interpretativa sino también por su dedicación al arte. Su representante, Jennifer Garland, compartió: “Pasábamos mucho tiempo al aire libre, donde a Jack le encantaba hacer bocetos, leer artículos de prensa y recitar sonetos de Shakespeare.”

Legado cinematográfico

Además de su éxito en la televisión, Axelrod dejó su marca en la pantalla grande con participaciones en películas como Hancock, Little Fockers, Super 8 y Transformers: Dark of the Moon. Su último crédito cinematográfico fue en 2020 en la película Bad Therapy, dirigida por William Teitler.

A medida que la noticia de su partida se ha difundido, la industria del entretenimiento y sus seguidores se unen para recordar y rendir homenaje a la extraordinaria carrera de Jack Axelrod. Su legado vive a través de los personajes que interpretó y las conexiones genuinas que cultivó en sus últimos años.

En este momento de duelo, recordamos a Jack Axelrod por su contribución significativa al mundo del entretenimiento y expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Que descanse en paz.