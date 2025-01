Nelly Furtado, en bikini y sin filtros, le da la bienvenida al 2025 con un poderoso mensaje de amor propio

Nelly Furtado arrancó el año con una sorprendente publicación en redes sociales donde muestra su cuerpo al natural y envía un poderoso mensaje de amor propio.

La cantante canadiense de 46 años se refirió a la presión estética y a las críticas que ha enfrentado por su cuerpo a lo largo de su carrera.

La intérprete de ‘Promiscuous’ se dejó ver sin filtros con una selfie en el espejo mientras usaba un traje de baño anaranjado, acompañada de un contundente mensaje de empoderamiento.

El mensaje de amor propio de Nelly Furtado

“Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una manera completamente nueva, al mismo tiempo que experimentaba nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro. Tuve que emprender algunas acciones legales contra unos cuantos charlatanes que venden en línea servicios basados en vender mitos de salud y belleza sobre mí”, comienza su escrito.

Nelly Furtado también admitió que nunca se ha sometido a ninguna cirugía estética en el rostro o en el cuerpo, tampoco se ha inyectado los labios. Sin embargo, reveló que uno de sus secretos de belleza es que desde los 20 años utiliza cremas y que un día antes de sus presentaciones en alfombras rojas bebe mucha agua y tiene un buen descanso.

“Para quien le importe, nunca me he sometido a ninguna cirugía o aumento facial o corporal, aparte de las carillas en la fila superior de mis dientes, bastante recientemente. Hasta ahora, no he recibido inyecciones ni rellenos de ningún tipo en la cara o los labios, pero tengo un facialista cariñoso de la vieja escuela a quien le compro sueros y cremas y comencé a hacerlo cuando tenía 20 años. El día antes de las sesiones de fotos y alfombras rojas, bebo mucha agua y duermo boca arriba”, declaró.

“A veces, en la alfombra roja o en sesiones de fotos, mi maquillador usa cinta adhesiva para darle más realce a mis ojos, piel y maquillaje. A veces mi estilista usa cinta adhesiva para darle un aspecto determinado a diferentes siluetas. El maquillaje corporal a veces también se puede moldear para lograr una apariencia determinada”.

Nelly Furtado, orgullosa de su cuerpo al natural

La cantante aceptó que el maquillaje y los estilistas pueden hacer cosas increíbles y los trucos de belleza siempre son una buena opción, sin embargo, no teme mostrar su cuerpo al natural y sus “venas de araña” solo le recuerdan cómo es la vida en realidad.

“¡El maquillaje puede hacer cosas mágicas! ¡También pueden tener unas cejas geniales! ¡También puede hacerlo un gran estilista! ¡También lo pueden hacer las prendas interiores geniales!”.

“En estas fotos no tengo maquillaje y no hay edición ni filtros, ¡pero sí tengo bronceado en spray! Tengo arañas vasculares y me recuerdan a mi mamá, mis tías y la vida, así que creo que es por eso que no me he separado de ellas hasta ahora”.

“Mi mensaje de Año Nuevo para 2025 es expresarte libremente, celebrar tu individualidad y saber que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños y lindos humanos que saltamos por la tierra en busca de abrazos”, finalizó.

Las críticas contra Nelly Furtado

Como muchísimos otros artistas (sobre todo mujeres), Nelly Furtado ha sido blanco de críticas por su físico. En 2014, cuando aumentó de peso tras un periodo de descanso, la cantante recibió una ola de comentarios negativos y burlas. En 2017, cuando reapareció en los escenarios, fue juzgada cruelmente por no tener la misma figura que lució en la década de los 2000.

En 2024 se lució sobre el escenario del festival Emblema, donde llevó un enterizo de malla rojo con negro, sin embargo, los comentarios sobre sus curvas no se hicieron esperar, aunque una gran cantidad de fans salieron en su defensa.