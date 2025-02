‘Ojitos de Huevo’ revela la verdadera razón por la que quedó ciego al nacer: esta es su dolorosa historia

Alexis Arroyo, mejor conocido como ‘Ojitos de Huevo’, se ha consolidado como uno de los standuperos más relevantes de México, sin embargo, su camino al éxito ha sido único, pues desde su nacimiento perdió la vista y él mismo revela cómo fue que esto ocurrió.

Recientemente, el comediante fue entrevistado en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde dio algunos detalles de su vida privada, narrando las complicaciones durante el embarazo que sufrió su mamá y el error médico que le costó la vista.

A pesar de esta limitante física, el standupero de 30 años ha logrado destacar en el mundo del entretenimiento, además, asegura que está muy feliz por poder llevar una representación digna y humana a los medios de comunicación, donde otras personas con capacidades diferentes puedan sentirse comprendidos.

“Yo sabía que estaba hecho para cosas grandes en la vida, como trascender”, dijo el comediante.

La historia del por qué ‘Ojitos de Huevo’ quedó ciego desde su nacimiento

De acuerdo con Alexis Arroyo ‘Ojitos de Huevo’, la historia comenzó desde antes de su nacimiento, con un virus que su mamá contrajo luego de consumir alimentos en mal estado.

“Todo lo que recuerdo es siendo ciego, pero dicen que sí vi (alguna vez). Yo nací de 6 meses, fui prematuro porque mi mamá tuvo un virus que se llama toxoplasmosis, se supone que da por los gatos, pero mi mamá no lo adquirió así, creo que también es un mito que se tiene, porque mi mamá lo adquirió por un taco de carnitas que estaba de mala calidad. Todo el embarazo ella tuvo hemorragias”, contó el comediante y actor.

Explicó que su mamá contrajo el virus cuando aún no sabía que estaba embarazada, pues tenía alrededor de un mes de gestación cuando esto ocurrió.

“El virus de la toxoplasmosis vive en tu plasma, no hace nada, pero cuando hay un periodo de gestación lo ataca directamente. Eran los 90s, mi mamá tenía hemorragias muy fuertes, no se podía levantar de la cama. De hecho, cuando a ella la llevan de emergencia (al hospital) piensan que va a ser un aborto y resulta que (yo) venía vivo”.

Debido a que nació a los seis meses de gestación y logró sobrevivir, fue llamado “el bebé milagro” y recibía visitas en el hospital, incluyendo a las enfermeras, quienes se acercaban a verlo.

‘Ojitos de huevo’, Alexis Arroyo Instagram @alexisojitosdehuevo

El error médico que marcó la vida de Alexis Arroyo ‘Ojitos de Huevo’

A causa de su nacimiento prematuro, debió ser colocado en una incubadora para recibir cuidados intensivos.

“Resulta que sí nació el chamaco y lo llevan de emergencia a la incubadora, porque obviamente son seis meses, no se logró gestar bien el producto”.

Sin embargo, sus retinas aún eran muy frágiles y los médicos no tomaron las precauciones necesarias para proteger sus ojos de las altas concentraciones de oxígeno en la incubadora, lo que le provocó un daño irreversible en las retinas que lo dejó ciego de por vida.

“En la incubadora no me tapan los ojos. Te tienen que poner una manguerita de oxígeno obviamente porque están en una incubadora, para que puedas respirar siendo bebé. Y las retinas eran muy débiles en ese momento, la retina es como una especie de ‘capita’ que está dentro del ojo que es como una tipo clara de huevo, algo así parece, que es la que manda imágenes al cerebro, como el obturador en una cámara y entonces la retina a mí se me desprende, se quema completamente”, contó el standupero.

Por ello, explicó que no hay una operación que pueda ayudarle a recuperar la vista, pues, aunque le hicieran un trasplante de córneas, esto solo le ayudaría “a tener los ojos normales, pero no pasaría nada porque yo no tengo retina y la retina no es algo que puedas conseguir”.

“Por eso, todos mis recuerdos los tengo siendo ciego, porque yo no me acuerdo de haber visto. Me acuerdo cómo se sentía la luz, pero eso fue dejando de pasar, eso se perdió con los años”.

“Lo que sí me acuerdo es que de niño podía decirles ‘oigan apaguen la luz porque me molesta’, cosa que fue dejando de pasar”, añadió.

A lo largo de su carrera, Alexis Arroyo ‘Ojitos de Huevo’ ha usado su ceguera como una herramienta para conectar con el público, incorporándola a su comedia, convirtiéndose en uno de sus distintivos y fortalezas, demostrando que su talento es mucho más grande.