La valiosa lección que Paolo, el hijo de Fernando del Solar, le dio a Ingrid Coronado

La conductora Ingrid Coronado compartió a través de sus redes sociales un emotivo testimonio, a partir de una experiencia que vivió en compañía de Paolo del Solar, su hijo menor.

Ingrid Coronado abrió su corazón durante una emisión de su programa de radio. Ahí contó que Paolo participó recientemente en una destacada competencia de pádel, donde logró llegar a las semifinales, demostrando su habilidad y dedicación en el deporte. La experiencia no solo llenó de orgullo a su madre, sino que también inspiró un profundo aprendizaje.

“La vida no es una competencia porque todo ser humano tiene su tiempo para conocerse y florecer”.

“Desde pequeños nos han dicho que hay que competir para ganar, que siempre tenemos que ser más y, lo más preocupante, ser más que los demás sin enfocarnos en lo que es realmente valioso: ser nosotros mismos y florecer”, escribió Ingrid.

La conductora y exintegrante de Garibaldi reflexionó sobre las enseñanzas que los hijos dan a sus padres. “Los padres no estamos aquí para educar a nuestros hijos, estamos aquí para aprender de ellos”.

“Mi papá estaría orgulloso de mí"

Paolo del Solar, fruto de la unión de Ingrid Coronado con el actor y conductor argentino Fernando del Solar, quien lamentablemente falleció hace poco más de un año, se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esfuerzo al participar en la competencia de pádel.

El joven dio su mayor esfuerzo y jugó su mejor partido en la competencia. Quedó en quinto lugar; el esfuerzo y la emoción hicieron que Paolo rompiera en llanto.

“Lo primero que me dijo fue ‘má': mi papá estaría orgulloso de mí por lo que he logrado. (...) Siempre queremos que nuestros hijos sepan que no se trata que los padres nos sintamos orgullosos de los hijos por lo que hacen sino por lo que son”, reflexionó Ingrid al compartir el emotivo momento.