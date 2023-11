¿Paulina Mercado y Juan Soler se casan?; esto se sabe

Paulina Mercado y Juan Soler forman una de las parejas más sólidas del momento, están por cumplir un año desde que dieron a conocer formalmente su noviazgo.

Muchos pensaron que sería algo pasajero, incluso que fue un truco publicitario, para aumentar el rating del programa en el que ambos eran conductores.

Actualmente, Soler ya no forma parte de este matutino, pero sí Paulina, quien además, recientemente dio a conocer que tenía un tumor cerebral, que le sería extirpado.

Este tema de salud los ha unido más, pues el actor de telenovelas como “Cañaveral de pasiones” la apoya en todo momento.

Paulina Mercado ¿se casa con Juan Soler?

Los rumores de boda rondan a la pareja, ya que ella lució un anillo que parecía de compromiso.

Mercado no descartó la posibilidad de hacer una fiesta con sus hijos y comprometerse frente a ellos, que vean que su relación es seria, y hacerlos partícipes.

Sobre la joya que tenía en una de sus manos dijo, que era un anillo de compromiso de vida, de amor.

La cirugía de Paulina será el próximo 11 de diciembre para que le sea extraído un tumor que le fue detectado hace cuatro años.

Se mantiene optimista ante la próxima operación, considera que hay que tener buena actitud y es muy positiva.

“Yo estoy segura de que todo va a estar muy bien, pero tú me has ayudado a soltarlo me has dicho: ‘Paulina, llora, está cañón. Puedes recagarte en mí", comentó.

Esta historia de amor continúa luego de que ambos dudaron de iniciarla, ya que apenas un mes antes de relacionarse, ella estaba con otra persona y Juan tenía poco de haberse separado de Maki, con quien estuvo muchos años.

Como proyecto lanzaron juntos el podcast “EnPareja2”, donde hablan de temas relacionados a la pareja y sobre ellos mismos.

Han tocado la infidelidad, la separación, la edad en el amor, y han tenido invitados como Alexis Ayala.