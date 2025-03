Pepe Aguilar habla de su relación con Alejandro Fernández: ¿hay rivalidad?

Por décadas, se ha especulado sobre una presunta rivalidad entre la Dinastía Fernández y la Dinastía Aguilar, dos de las familias más importantes de la música regional mexicana, y tras muchos años de rumores, Pepe Aguilar reveló la verdad sobre su relación.

Todo comenzó con Antonio Aguilar, nacido en Zacatecas el 17 de mayo de 1919, y con Vicente Fernández, quien nació el 17 de febrero de 1940 en Guadalajara. Ambos se destacaron en la actuación y definieron el rumbo de la música mexicana, y de ellos surgieron otros grandes exponentes como Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, y más recientemente, Ángela Aguilar y Alex Fernández.

Sin embargo, por mucho tiempo se ha teorizado que ambas dinastías no se llevan bien y compiten fuertemente entre ellos, pues además de la música, comparten su pasión por la charrería.

Pepe Aguilar desmiente la supuesta rivalidad con los Fernández

En una reciente entrevista de Pepe Aguilar en el canal de YouTube de Javier Paniagua, el cantante señaló que no existe tal rivalidad, pero sí una competencia, la cual lo motiva a mejorar como artista.

“Mira, hay tanta rivalidad, no rivalidad, hay tanta competencia como la hay con cualquier otro artista. O sea, y yo quiero estar, tocar en tal lugar, y pues voy a matar para poder llegar ahí, ¿no?, lo mismo los Fernández, lo mismo los Jiménez, los que me digas, ¿no?, pero, así como algo personal, no, hombre, nunca en la vida, de mi parte no, de parte de mi papá tampoco, había una competencia, una competencia encarnizada”, declaró.

Pepe Aguilar, agradecido por la competencia con Alejandro Fernández

El artista de 56 años también dijo estar agradecido con Alejandro Fernández, pues esa sana competencia entre ambos lo motivó a querer crecer como artista.

“Bendito sea Alejandro Fernández… bendito sea. Cada vez que lo veo que saca un disco, pues es una motivación, y viceversa, me han contado”, dijo el cantante.

Añadió que una sana competencia entre artistas no solo es normal, sino necesaria. “Es normal, o sea, necesitas eso, si tú fueras el único podcast que existe, pues te aburrirías, de repente dirías: ‘¡ay!, hoy no lo voy a hacer’, pero de repente, o sea, aparte de que tengas la vocación, y que todo el rollo, y que lo hagas por gusto, y todo, necesitas esa comparativa”.

Puedes escuchar el fragmento exacto en el minuto 1:32:00