¿Por qué Leonardo DiCaprio está en México? Sorprendió en el Monumento a la Revolución

Este 18 de septiembre de 2025, el Monumento a la Revolución en Ciudad de México fue el escenario perfecto para recibir a Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Benicio del Toro durante el photocall oficial de la película “One Battle After Another”. Con flashes, fans y prensa internacional, el evento marcó el inicio de la promoción global de esta esperada producción.

Elegir el Monumento a la Revolución no fue casualidad. Este lugar histórico de la capital mexicana le dio un toque monumental y simbólico a la presentación. Los protagonistas posaron juntos, compartiendo sonrisas y gestos cómplices que hicieron vibrar a los asistentes y a las redes sociales.

¿De qué trata su película?

Leonardo DiCaprio protagoniza una cinta que incluye temas de radicalismo, redadas migratorias y supremacismo en un contexto social polarizado, sobre un revolucionario envejecido y su hija adolescente.

En la película, interpreta a Bob, un político rebelde que se especializa en explosivos y desafía las estructuras de poder. Con esta historia, DiCaprio no solo refuerza su compromiso con papeles complejos y de gran carga social, sino que también coloca a esta producción como una de las más potentes y provocadoras de su carrera reciente.