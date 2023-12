¿Por qué los hijos de Leticia Calderón no pasarán la Navidad con Juan Collado? Esto dijo la actriz

Leticia Calderón habló de la relación que tienen sus hijos con Juan Collado, su padre, y de si pasarán con él la Navidad.

El abogado se encuentra en arresto domiciliario, luego de ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ya recibió alta médica por problemas de salud.

La actriz de telenovelas como “Esmeralda”, reveló que sus hijos no pasarán la Navidad con Collado porque no han recibido la invitación pertinente y enfatizó que seguirán como siempre, sus hijos estarán con ella.

También evidenció que no ven mucho a su papá, en el caso de Carlo, busca mucho a su padre, mientras que Luciano lo ha visto un par de veces nada más.

Lo que está claro es que los ya adolescentes, no conviven mucho con su papá, y no es por restricción de Leticia Calderón, sino que él no muestra mucho interés y su situación legal también puede ser parte de la razón.

Leticia Calderón, ¿cómo se llevan sus hijos con la familia de Juan Collado?

Hay dudas de si mantienen una buena relación, la actriz y su ex esposo, lo cual queda en evidencia que no. Lo que sí mencionó es que seguramente sus hijos sí se llevan bien con la familia de su padre, pero en esta ocasión, sus hijos la pasarán con ella.

La situación legal de Collado fue muy comentada, y sus hijos lo saben, están al tanto de todo, dijo que nunca les ha ocultado nada a sus hijos sobre la situación de salud y legal de su papá.

“Siempre he estado con mis hijos, siempre hemos hablado con la verdad, siempre he tratado de cuidarlos emocionalmente, bueno, en todos los sentidos, obvio, pero en este sentido, en este tema, pues emocionalmente los he tratado de proteger y de cuidar, es la única manera, y enfrentado la realidad, no hay de otra”, dijo.

La actriz se mantiene activa, luego de que este año estuviera en pantalla con la telenovela “El amor invencible” y la serie “Madre de Alquiler” para Netflix.