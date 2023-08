¿Por qué Sergio Mayer Mori no tiene buena relación con su padre?

Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer con la actriz Bárbara Mori, nació el 7 de febrero de 1998, cuando sus padres eran una de las parejas más mediáticas de la época.

La relación del político y la guapa actriz duró sólo cinco años. Durante su estancia en La casa de los famosos México, Mayer contó cómo fue la separación de la protagonista de Rubí: “Ella era muy joven, tenía 19, 20 años, empezaba su carrera, yo ya traía un background y yo quería que fuera disciplinada. Hay gente que no puede o no le gusta. Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, y eso fue un error tremendo que yo reconozco, fue un error mío”.

Sergio Mayer Mori nació el 7 de febrero de 1998 Instagram @smayermori

¿Qué pasó entre Sergio Mayer Mori y su papá?

Sergio Mayer padre ha hablado sobre el distanciamiento entre él y su hijo mayor, a pesar de el amor y orgullo que siente por el joven de 25 años.

(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen”, comentó el exintegrante del grupo Garibaldi. “Nunca le gustó mi disciplina… Estas generaciones, sin faltarles al respeto, son más huevones (holgazanes), más dejados, menos comprometidos, viven más la vida”.

Sergio Mayer Mori está enojado con su padre porque considera que fue y es demasiado estricto con él.

Durante su estancia en La casa de los famosos México, el diputado confesó que Mayer Mori se fue de su casa cuando cumplió 17 años: “Se fue de casa a vivir a departamentos con amigos, de repente me enteraba que estaba en un departamento con un amigo de no sé dónde y así anduvo, hasta que su mamá le empezó a rentar un departamento”.

Al respecto, Mayer Mori comentó en su momento: “Yo tenía una vida bastante sencilla antes, a los 16, 17 y 18. No necesitaba mucho, vivía en un lugar muy chiquito, no tenía muchos lujos, no necesitaba nada hasta que después empecé a trabajar un poco más fue que me empezó a gustar un poco más vestirme más bonito, viajar, conocer”.

La difícil relación de Sergio Mayer Mori con su ex, Natália Subtil

El protagonista de Rebelde inició una relación con la actriz y modelo brasileña cuando tenía sólo 17 años de edad, mientras ella tenía 28. Un par de años más tarde, Sergio Mayer Mori y su novia dieron la bienvenida a la pequeña Mila, cuando el hijo de Bárbara Mori tenía sólo 19 años.

Actualmente, Subtil ha declarado que Mayer Mori no se ha hecho responsable de la niña, pues durante años ha fallado en suministrar el dinero necesario de la pensión, así como hacerse presente como figura paterna.