Qué pasa realmente entre Gabriel Soto e Irina Baeva? Esta foto revela la verdad detrás de los rumores

En las últimas semanas, la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido objeto nuevamente de numerosos rumores y especulaciones.

Desde la ausencia notable de Gabriel en el estreno de “Aventurera”, protagonizada por Irina, hasta una supuesta crisis de salud del actor, los titulares han estado llenos de conjeturas sobre su vida personal y profesional.

Sin embargo, una reciente aparición de la pareja en redes sociales parece desmentir los rumores de una posible separación.

¿Cuál fue el mensaje de Irina Baeva?

Después de un período de silencio en sus redes sociales que alimentó las especulaciones de ruptura, Irina Baeva compartió una historia en Instagram donde se les ve participando juntos en una videollamada.

La imagen muestra a los actores cómplices y sonrientes, lo que echa por tierra cualquier rumor sobre el fin de su relación. Según Irina, estaban por conectarse con un famoso arquitecto para discutir un proyecto personal, lo que indica que están más comprometidos que nunca con su futuro juntos.

Aunque las publicaciones juntos en sus redes sociales han disminuido, la reciente historia en el Instagram de Irina, indica como pareja aun planean una vida juntos INSTAGRAM

También te puede interesar: Quién es Tláloc, el implacable dios de la lluvia de los aztecas y cuál es su leyenda sagrada

¿Por qué Gabriel Soto fue hospitalizado?

Gabriel Soto recientemente enfrentó una crisis de salud que lo llevó a ser hospitalizado por hipertensión. Tras recibir el tratamiento necesario, el actor fue dado de alta y ha estado recuperándose en casa.

En una declaración a sus seguidores, Gabriel aseguró: “Me fui a urgencias, afortunadamente me hicieron todos los estudios necesarios y me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba y quiero decirles que ya estoy bien y en casa”.

Su recuperación está siendo apoyada por Irina, quien ha estado a su lado durante este tiempo, a pesar de que con ello se hayan esparcido rumores de su salida de “Aventurera”.

¿Habrá boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva?

Contrario a las especulaciones de una crisis entre ellos, la reciente actividad de Gabriel e Irina en redes sociales sugiere que su relación está tan fuerte como siempre.

Además, la aclaración sobre la naturaleza publicitaria de las fotos de Gabriel con su compañera de obra, Cecilia Galliano, pone en contexto la estrategia detrás de las apariciones públicas que inicialmente causaron controversia.

A pesar de que han pospuesto su vida varias veces, y por ahora no se sabe si sucederá pronto o se ha cancelado, la pareja no solo está fortaleciendo su relación personal, también están invirtiendo en proyectos conjuntos, como el diseño de un espacio en su hogar.

La interacción con el arquitecto sobre el nuevo proyecto revela su entusiasmo y planes a largo plazo, lo que demuestra que están planificando su futuro juntos.

La foto compartida por Irina Baeva busca aclarar muchas dudas sobre el estado de su relación con Gabriel Soto.

También te puede interesar: Quién es la princesa Kalina de Bulgaria, la polémica aristócrata que sorprendió con su transformación física