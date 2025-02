Qué significa ‘Scared of loving you’, la nueva canción de Selena Gómez y su novio Benny Blanco

Selena Gomez regresa a la música con un lanzamiento muy especial: “Scared of Loving You”, su nuevo sencillo en colaboración con su prometido, el productor Benny Blanco. La canción, que forma parte de su próximo álbum “I Said I Love You First”, es una balada romántica que ha generado gran expectativa entre sus fanáticos. A través de esta melodía, Gomez explora el miedo a perder a la persona que ama, un sentimiento con el que muchos pueden identificarse.

¿De qué trata “Scared of Loving You”?

El tema central de “Scared of Loving You” es la vulnerabilidad en el amor. La letra refleja los miedos e inseguridades que pueden surgir en una relación, incluso cuando el amor es genuino y profundo.

En el coro, Gomez canta:

“Porque no tengo miedo de amarte, solo tengo miedo de perderte. No tengo miedo de nadie ni de morir joven, o de que encuentres a alguien nuevo. Porque ¿cómo podrían amarte tanto como yo?”

Estas líneas destacan el temor de que la otra persona pueda encontrar a alguien más, para dejar al narrador con la incertidumbre de si su amor será suficiente. La canción, con un acompañamiento suave de guitarra, transmite una sensación de melancolía y anhelo, lo que muestra un lado más íntimo de la artista.

¿Qué inspiró a Selena Gomez y Benny Blanco a escribir esta canción?

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco ha sido clave en la creación de “Scared of Loving You”. La pareja, que se comprometió recientemente, ha plasmado en la música su historia de amor, sus emociones y la manera en que han construido su vínculo.

Según un comunicado de prensa, el próximo álbum de la pareja, “I Said I Love You First”, es un reflejo de su amor y la narración de su historia desde el inicio hasta el presente. En el caso de “Scared of Loving You”, el tema parece estar inspirado en la etapa de incertidumbre y miedo que puede surgir al enamorarse profundamente.

I always trick you guys 🥰 my NEW album I Said I Love You First with my best friend @itsbennyblanco, is out on 3/21 🖤https://t.co/Hj1SoKdx8Q pic.twitter.com/eKwrejI6Qa — Selena Gomez (@selenagomez) February 14, 2025

¿Cómo ha sido la recepción de “Scared of Loving You” entre los fanáticos?

Desde su estreno, “Scared of Loving You” ha recibido comentarios positivos tanto de críticos como de fanáticos. Muchos seguidores de Gomez han señalado que la canción representa un regreso a sus raíces más emocionales, con una letra cargada de sentimiento y una melodía sencilla pero poderosa.

En redes sociales, varios usuarios han compartido sus interpretaciones de la canción, al relacionarla con experiencias personales de amor y miedo a la pérdida. Además, el hecho de que la canción haya sido escrita junto a Benny Blanco aumentó el impacto emocional, ya que es la primera vez que la pareja colabora en un álbum conjunto.

¿Cómo es el video musical de “Scared of Loving You”?

El videoclip de “Scared of Loving You” mantiene la misma esencia romántica y nostálgica de la canción. En él, se puede ver a Selena Gomez y Benny Blanco compartir momentos íntimos en la cama, mientras disfrutan de una mañana relajada.

Las imágenes en tonos cálidos y suaves refuerzan el mensaje de la canción: la vulnerabilidad del amor y la necesidad de aferrarse a alguien especial. La química entre ambos es evidente, lo que ha llevado a los seguidores a celebrar la autenticidad de la relación que muestran en pantalla.

¿Cuándo se lanzará el álbum “I Said I Love You First”?

El álbum completo, “I Said I Love You First”, tiene previsto su lanzamiento el 21 de marzo a través de los sellos discográficos SMG Music, Friends Keep Secrets e Interscope Records. Este será el primer álbum colaborativo entre Selena Gomez y Benny Blanco, y se espera que incluya más canciones inspiradas en su relación.

Gomez ha mencionado que este proyecto fue posible gracias a la comodidad que sintió al trabajar con Blanco, lo que les permitió crear música de manera más sincera y personal.

¿Cómo ha sido la trayectoria musical reciente de Selena Gomez?

Aunque Selena Gomez ha estado enfocada en su carrera como actriz y productora en los últimos años, su regreso a la música ha sido bien recibido por el público.

Su último álbum de estudio, “Rare” (2020), fue un éxito, al lograr debutar en el puesto número uno del “Billboard 200", lo que consolidó a la artista como una de las figuras más influyentes del pop. Posteriormente, en 2021, lanzó un EP en español titulado “Revelación”, con el que exploró sus raíces latinas.

En los últimos meses, Gomez ha trabajado en la promoción de la película “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard, en la que tuvo un papel protagónico. Además, ha sido reconocida con múltiples nominaciones en los premios Emmy, SAG y Globo de Oro por su trabajo en “Only Murders in the Building”.

¿Cómo ha sido la relación entre Selena Gomez y Benny Blanco?

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su relación en junio de 2023, aunque su vínculo profesional viene desde hace varios años. Blanco ha trabajado con Gomez en producciones musicales anteriores, entre ellas en “Kill Em with Kindness” y “Same Old Love”, del álbum “Revival” (2015).

En diciembre de 2023, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Blanco a través de una publicación en Instagram, en la que mostró un anillo de compromiso con un diamante en forma de marquesa. Desde entonces, la pareja ha compartido con el público algunos detalles de su relación, pero aun mantienen un perfil relativamente discreto.

¡Hay Selena Gomez para rato en la música!

Con el lanzamiento de “Scared of Loving You” y su próximo álbum, Selena Gomez ha dejado claro que su etapa como estrella pop aún no ha terminado.

Si bien en algunas ocasiones ha insinuado que podría alejarse de la música para centrarse en la actuación, este proyecto junto a Benny Blanco demuestra que sigue teniendo mucho que ofrecer en la industria musical. Además, el tono íntimo de este nuevo álbum podría marcar una nueva dirección en su carrera artística, al alejarse de los sonidos electrónicos de sus discos anteriores para centrarse en baladas más emocionales y personales.

Letra de “Scared of loving you”

If I broke your heart would you take me back?

If I broke my arm would you sign my cast?

When I was young I would love too fast

Hope I don’t repeat my past

Cause I’m not scared of loving you

I’m just scared of losing you

I’m not scared of anyone

Or dying young

Or if you’re gonna find somebody new

Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do

If I lose my shit, promise not to laugh

If I throw a fit and get photographed

Would you take my side?

Would you hold my hand?

If they sell a lie, don’t let them send me back

Cause I’m not scared of loving you

I’m just scared of losing you

I’m not scared of anyone

Or dying young

Or if you’re gonna find somebody new

Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do