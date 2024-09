Quién era Tito, el hermano mayor de Michael Jackson que murió de un ataque al corazón

Tito Jackson, miembro del famoso grupo los Jackson 5 y hermano del Rey del Pop, murió este domingo 15 de septiembre, según confirmó su sobrino, Siggy Jackson a la revista People.

De acuerdo con reportes, el músico de 70 años habría fallecido luego de haber sufrido un ataque al corazón.

Antes de su muerte, Tito seguía haciendo presentaciones junto con sus hermanos Jackie Jackson y Marlon Jackson como The Jacksons, y tuvieron shows en Escocia, California e Inglaterra durante este verano.

Su más reciente presentación había sido el 8 de septiembre en Surrey, Inglaterra, y tenían presentaciones programadas para el 25 de octubre en Atlantic City, Nueva Jersey, y el 1ro de noviembre en Cincinnati, Ohia.

También te puede interesar: Lucero rompió el silencio y reveló el contundente motivo por el que sigue soltera: ¡te lo contamos!

Apenas esta semana, mientras se encontraban de visita en Munich, los hermanos visitaron un memorial dedicado a Michael. Sobre esto, Tito escribió en Facebook: “Acabamos de visitar el hermoso memorial dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar tan especial que honra no solo su memoria, sino también el legado que compartimos. Gracias por mantener vivo su espíritu”.

Tito era miembro original de los Jackson 5, grupo en el que también estaban sus hermanos Michael, Jackie, Jermaine y Marlon (y después Randy),

El grupo tuvo mucho éxito en los 70’s con canciones como “I Want You Back,” “ABC” y “I’ll Be There”. La banda entró al salón de la fama del Rock and Roll en 1997 y también recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Luego de esto, Tito empezó una carrera como solista lanzando dos albums: Tito Time en 2016 y Under Your Spell en 2021.

En 2003, Tito comenzó a tocar y hacer giras de blues y funk por todo el mundo, de acuerdo con su sitio web. También realizó giras con la BB King Blues Band en ocasiones, especialmente en 2017, 2018 y 2019.

Su último sencillo, “Love One Another”, se lanzó en 2021. En la descripción de la canción en YouTube, Tito dijo que el tema fue grabado a raíz de la pandemia y señaló que su “objetivo era transmitir un mensaje de amor, unidad, y paz, ofreciendo un bálsamo para tiempos difíciles.”

También te puede interesar: Murió Kristina Joksimovic: quién era la aspirante a Miss Suiza cuyo feminicidio causó gran conmoción mundial