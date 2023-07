Quién es Eglantina Zingg, la presunta madre de los hijos de Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef se casaron en 2017 y formaron una familia con cuatro hijos (Matteo y Valentino, Lucía Martin-Yosef y Renn) —aunque ahora decidieron separarse, pero conservando una dinámica armónica para hacer coparenting. Los dos hijos mellizos nacieron gracias a un vientre de alquiler en el 2008; desde que llegaron al mundo, Matteo y Valentino (14) han llevado una vida “nómada” acompañando a su famoso padre en cada uno de sus compromisos profesionales a lo largo y ancho del mundo, pasando temporadas en Miami, Nueva York, Puerto Rico y Australia según la agenda del intérprete lo demandara. Por esa razón, Ricky ha tratado de ofrecerles siempre una educación lo más diversa para ampliar sus horizontes. Y sobre el nacimiento de estos mellizos, yace el dato de que presuntamente la venezolana Eglantina Zingg habría sido la donadora de óvulos.

“Me gusta consentirlos, pero a la vez uno tiene que procurar un balance”, aseguró el cantante con CARAS. “Ahora, especialmente con los adolescentes que tienen 13 años, debemos estar al tanto de lo que hacen, de sus pensamientos , de con quién se comunican en las redes sociales, de lo que van a publicar, etcétera. Todas las facetas son maravillosas, más la adolescencia, es una etapa muy especial”, confiesa con una gran sonrisa.

¿Quién es Eglantina Zingg?

Eglantina nació en Caracas, Venezuela (tiene 42 años) y comenzó su carrera en televisión conduciendo los MTV Latin America; siguió destacando como modelo y llegó a desfilar en Milán, París, Madrid y Londres, siendo también portada de múltiples revistas y marcas.

Además de trabajar en el mundo del entretenimiento, ha fundado organizaciones para promover el apoyo a jóvenes en situaciones vulnerables por medio del deporte y la cultura. La conductora de Project Runway Latin America es fundadora y CEO de Goleadoras, para apoyar a las niñas por medio del fútbol —“reclutaremos a decenas de miles de niñas de 10 a 15 años para formar equipos de Fútbol-5 basados en vecindarios de todo el país. Un grupo de entrenadoras voluntarias de entre 18 y 25 años servirán como mentoras, brindarán apoyo y liderarán sesiones de entrenamiento semanales y una liga mensual”, dice la misión.

Tiene un podcast llamado ‘The Zingg’, donde, según su descripción, “aquí comparto mis puntos de vistas, pensamientos y opiniones en temas de cultura, sociedad, feminismo, sexo y todo lo demás que la gente piensa pero no se atreve a hablar”.

¿Por qué dicen que Eglantina Zingg es madre de los mellizos de Ricky Martin?

Ambos han guardado una muy especial amistad a lo largo de los años. Ricky habría contado a una revista de modas tiempo atrás que quedó encantado con la imagen de Eglantina. Sin embargo, ni la conductora ni el cantante han afirmado o desmentido esta situación. Lo que el intérprete habría dicho en un momento es, “yo no alquilé un vientre, esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”. Los usuarios en redes sociales son quienes se han dedicado a mencionar que hay un especial parecido entre Eglantina Zingg y los hijos de Ricky Martin.