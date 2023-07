¿Quién es Greta Gerwig, la directora de la nueva cinta de Barbie?

Con sólo 39 años de edad, Greta Gerwig es una de las únicas mujeres que han dirigido una cinta con un presupuesto de más de cien millones de dólares.

Greta Celeste Gerwig nació el 4 de agosto de 1983 en Sacramento, California. En sus inicios, Greta planeaba dedicarse al teatro, pero cambió el rumbo hacia la actuación luego de no ser aceptaba a ningún programa de dramaturgia. Luego de aparecer en papeles menores en un par de películas, se asoció con Joe Swanberg en 2006, con quien empezó a escribir algunos guiones.

Diosa del mumblecore

Tras escribir y dirigir la cinta Nights and Weekends en 2008, Greta empezó a hacerse un nombre por sí misma dentro del mundo del cine independiente, o mumblecore. Para 2010, el crítico de cine del New York Times, A. O. Scott, la describió como una “embajadora de un estilo de cine que parece opuesto a la idea misma de estilo”. En 2012, Gerwig apareció en la cinta To Rome with Love de Woody Allen.

Gerwig pasó de ser una directora de cine independiente a ser parte del exclusivo grupo de directores de Hollywood Instagram @ladybirdmovie

Luego de sus actuaciones en varias películas, la mayoría independientes, Greta hizo su debut como directora en 2017 con el largometraje Lady Bird, que también escribió; la cinta recaudó más de 78 millones de dólares, además de estar entre las mejores películas de ese año tras ganar dos Globos de Oro.

Al año siguiente, Gerwig fue seleccionada para escribir y dirigir una nueva versión cinematográfica del libro de Louisa May Alcott, Mujercitas. La cinta consiguió seis nominaciones al Óscar, pero notablemente, Greta no recibió una nominación en la categoría de Mejor Director.

De independiente a la gran pantalla

En 2022, Greta fue la elegida para darle vida a la icónica muñeca Barbie para llevarla a la pantalla grande junto a su pareja, Noah Baumbach. Con esto, la cineasta independiente llegó para posicionarse entre una de las directoras – mujeres – más exitosas de Hollywood. Con un presupuesto de 145 millones de dólares, la directora ha saltado a la fama mundial con una de las cintas más esperadas del año, donde a pesar de ser un producto 100% comercial, seguirá teniendo el estilo Gerwig, donde trata de inyectarle aspectos de su propia vida, mientras deja que los actores lo hagan también.

Durante su carrera, Greta ha sido una gran promotora del feminismo, con personajes fuertes en todas sus películas. Y esto no será diferente con Barbie, pues aunque todo sea color de rosa y aparentemente perfecto, Barbie será más que una muñeca de aparador.

Greta Gerwig ha conseguido el éxito comercial de la mano de Barbie Instagram @barbiethemovie

Cuando el furor de Barbie pase, Gerwig empezará a trabajar en su próximo proyecto: escribir y dirigir dos adaptaciones cinemáticas de Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis.