Quién es Jenna Fischer, la actriz de ‘The Office’ que reveló su dura lucha contra el cáncer de mama

Jenna Fischer, actriz que saltó a la fama por darle vida a la carismática ‘Pam Beesley’ en la serie ‘The Office’, compartió su diagnóstico de cáncer de mama.

La actriz de 50 años publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde narra su experiencia con esta dura enfermedad.

Fischer fue diagnosticada con “cáncer de mama triple positivo en etapa 1″ en diciembre de 2023, justo después de realizarse una mastografía con “resultados no concluyentes” en octubre de ese mismo año.

La actriz mantuvo en secreto esta situación y fue durante todo este tiempo que se sometió a un fuerte tratamiento de quimioterapia y radiación.

“En octubre de 2023 publiqué una foto mía en Instagram preparándome para mi mamografía de rutina con un recordatorio de broma sobre “cuidar tus bolsas”, muy a la Michael Scott”, explica en la publicación. “Después de resultados no concluyentes en esa mamografía, debido al tejido mamario denso, mi médico ordenó una ecografía de mama. Encontraron algo en mi pecho izquierdo. Se ordenó una biopsia. Luego, el 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa”.

“Octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Nunca pensé que haría un anuncio como este, pero aquí estamos. En diciembre pasado, me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1. Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radiación ahora estoy libre de cáncer.

Jenna comenzó la quimioterapia en febrero de este año, un plan semanal que duró 12 rondas seguidas de tres semanas de radiación, que comenzó en junio. Ahora, la actriz está libre de cáncer.

“Si bien continúo recibiendo tratamiento con infusiones de Herceptin y una dosis diaria de tamoxifeno, me complace decir que me siento muy bien. Muchas gracias al marido de Angela Kinsey, Josh Snyder, por tomar esta foto. Es solo un ejemplo del cuidado que me mostraron durante este viaje”, culminó.

