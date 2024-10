Quién es Joe Alwyn, el exnovio de Taylor Swift con el que estaría saliendo Kendall Jenner

Joe Alwyn, exnovio de Taylor Swift, podría estar estrenando romance con Kendall Jenner. El actor fue visto con la modelo y personalidad de televisión estadounidense durante la cuarta gala anual del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles.

Los rumores sobre un posible romance aumentaron luego de que los seguidores notaron que a Joe Alwyn le gustó una publicación de Kendall en Instagram.

¿Quién es Joe Alwyn?

Joseph Matthew Alwyn es un actor y compositor inglés. Ha tenido participaciones en diferente películas como The Sense of an Ending, Keepers y The Favourite.

En 2020 hizo un cameo en la película documental Miss Americana, de Taylor Swift, en la que se habla de su relación.

Alwyn, quien salió con la cantante desde 2017 hasta abril de 2023, y Jenner fueron vistos sonriendo para un fotógrafo junto a otro de los ex de la cantante, Patrick Schwarzenegger.

¿Qué relación hay entre Kendall Jenner y Taylor Swift?

Los fans no pueden olvidar que la intérprete de Bad Blood se peleó públicamente con la hermana mayor de Jenner, Kim Kardashian, durante varios años. Por eso, la perspectiva de que se forme una relación entre Jenner y Alwyn ha provocado, como era de esperar, una clara molestia entre los Swifties en redes sociales.

“Parece que nos dirigimos hacia una relación entre Kendall Jenner y Joe Alwyn que volvería loca a mucha gente”, dijo un usuario de TikTok sobre la supuesta interacción de la pareja. “Esto sería enorme porque como saben los Swifties se volverían locos porque conocemos el pasado entre Taylor, Kim y Kanye, y Joe es el ex de Taylor, así que salga con una Jenner sería una locura”, agregó otro cibernauta.

La especulación sobre el romance llega poco después de que se rumoró que Kendall Jenner había reanudado su relación con su ex novio Devin Booker en septiembre.

