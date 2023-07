Quién es Jwan Yosef, expareja de Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef se casaron en 2017 y formaron una familia con cuatro hijos. Este jueves sorprendieron a sus seguidores con la noticia de su divorcio.

Mediante sus redes sociales, Ricky Martin y Jwan publicaron un comunicado en el que hicieron oficial su separación y anunciaron el acuerdo al que llegaron por el bienestar de sus hijos.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos-preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”, explicaron.

Asimismo, agregaron que su prioridad es mantener una relación sana por sus hijos. “Nuestro mayor deseo ahora es seguir tiendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”.

Finalmente, agradecieron el amor y apoyo que han recibido. “Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

La relación de Ricky Martin y Jwan Yosef

En diciembre de 2021, Ricky Martin concedió una entrevista a CARAS, y habló sobre la relación con su ahora expareja y su faceta como papá.

“Soy de escuchar mucho. Para mí es muy importante que mis hijos no tengan miedo de decir “te amo”, entonces puedo ser un papá bastante cursi. Puedo entrar a una habitación en donde estén mis hijos con sus amigos y les digo, ‘vengan acá denme un beso, los amo’, y quiero que no tengan vergüenza de decirlo enfrente de sus amiguitos”, dijo.

No cabe duda que Ricky es un papá consentidor con sus pequeños. “Me gusta consentirlos, pero a la vez uno tiene que procurar un balance. Ahora, especialmente con los adolescentes, debemos estar al tanto de lo que hacen, de sus pensamientos , de con quién se comunican en las redes sociales, de lo que van a publicar, etcétera. Todas las facetas son maravillosas, más la adolescencia, es una etapa muy especial”.

Sobre la relación con su ahora expareja nos contó, “tengo un esposo que es un padre maravilloso. Ambos somos creativos, pero hemos podido crear ese balance, en donde le digo, -oye me toca a mí crear, vete tú”, y luego le toca a él”.

Quién es Jwan Yosef y a qué se dedica

Es un pintor sueco de origen sirio de 38 años de edad. Yosef es doce años menor que Ricky Martin. Desde muy joven demostró su talento y pasión por la pintura, por lo que sus padres lo inscribieron a la Escuela de Pintura de Pernby de Estocolmo.

Después estudió en el Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, y finalmente se graduó en la Licenciatura de Bellas Artes. Desde 2011 expone su trabajo en distintas ferias y galerías del mundo. Dos de sus exposiciones más reconocidas son: Painting abou Sex, en Londres y Flesh and Violence, en Estocolmo.

Ricky y Jwan tienen cuatro hijos, Matteo y Valentino, que nacieron en 2008 por gestación subrogada, después en 2018 adoptaron a Lucía y Renn.

Yosef es miembro fundador y titular del estudio de la Fundación de Arte de the Bomb Factory con sede en Londres, organización sin fines de lucro, comprometida con apoyar a los artistas contemporáneos en todas las etapas de sus carreras.