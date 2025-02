Quién es Karina Praitova, la novia de Mario Bautista que espera su primer bebé juntos

El mundo del espectáculo y las redes sociales se iluminaron con una noticia que desbordó ternura : Mario Bautista, el reconocido cantante mexicano, y su novia, Karina Praitova, ¡están esperando su primer bebé juntos! El emotivo anuncio, realizado a través de las redes sociales del artista, generó una ola de reacciones y puso en el foco mediático a Karina Praitova, la futura madre y compañera de vida de Bautista.

Pero, ¿quién es Karina Praitova? ¿A qué se dedica esta joven que ha conquistado el corazón del famoso cantante?

¿Quién es Karina Praitova y a qué se dedica?

Karina Praitova es una modelo profesional de origen bielorruso que, a pesar de la reciente atención mediática, ha sabido mantener un perfil relativamente bajo en el ojo público. Aunque la información disponible sobre ella es aún limitada, se sabe que ha desarrollado una carrera en el modelaje a nivel internacional, colaborando con diversas empresas y marcas.

Activa en redes sociales, Karina Praitova utilizaba su cuenta de Instagram para compartir sus trabajos y conectar con su audiencia, sin embargo, tras el anuncio de su embarazo y el revuelo mediático, optó por hacer su perfil privado. Esta decisión sugiere una búsqueda por proteger su privacidad ante la curiosidad masiva y, posiblemente, para evitar el aluvión de mensajes y comentarios, especialmente por parte de las fans del cantante.

A pesar de la reserva en cuanto a su vida personal, Karina Praitova se proyecta como una mujer con una trayectoria profesional sólida y ahora, se prepara para asumir el rol más importante de su vida: ser madre junto a Mario Bautista.

¿Cómo anunció Mario Bautista el embarazo de Karina Praitova?

Mario Bautista eligió la noche del martes 11 de febrero para compartir con el mundo la feliz noticia de su próxima paternidad. A través de sus redes sociales, el cantante publicó una serie de fotografías junto a Karina Praitova que irradiaban felicidad y complicidad. En las imágenes, la pareja posa abrazada, con sonrisas radiantes y con las manos delicadamente acariciando el vientre de Karina, donde crece su bebé. Las publicaciones, que rápidamente acumularon miles de “me gusta” y comentarios, se acompañaron de un mensaje lleno de amor y emoción por parte de Mario Bautista: “Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo”.

Además, para confirmar aún más la dulce espera, Mario Bautista compartió en sus historias de Instagram una fotografía que enfocaba directamente la pancita de Karina, a fin de añadir un toque musical emotivo a través de la canción “Mi historia entre tus dedos”. Este anuncio, cargado de ternura y romanticismo, conmovió a sus seguidores y confirmó la feliz etapa que vive la pareja.

¿Cuál es la historia entre Karina Praitova y Mario Bautista?

La relación entre Karina Praitova y Mario Bautista, aunque discreta, se ha consolidado hasta llegar a este feliz anuncio. Si bien no se conoce con exactitud la fecha de inicio de su noviazgo, la información disponible sugiere que es una relación relativamente reciente. A pesar del poco tiempo que llevan juntos, parece que la conexión entre Karina Praitova y Mario Bautista ha sido muy fuerte y significativa.

El propio cantante expresó en su mensaje de anuncio que Karina llegó a cambiar sus esquemas y a llenar un vacío que él no sabía que tenía, para revelar la profundidad de sus sentimientos. Aunque en 2024 se vinculó sentimentalmente a Mario Bautista con la actriz Karol Sevilla, este anuncio de paternidad confirma que el corazón del cantante pertenece a Karina Praitova, con quien está construyendo una nueva historia de amor y familia.

La frase que Mario Bautista escribió días antes del anuncio, “Te encontré hace tiempo, pero nuestra historia apenas comienza”, anticipaba el gran momento que estaban viviendo y la emoción por el futuro que les espera juntos.

¿Qué reacciones generó la noticia del embarazo de Karina Praitova y Mario Bautista?

El anuncio del embarazo de Mario Bautista y Karina Praitova desató una verdadera oleada de reacciones en redes sociales . Los fans del cantante, conocidos como “Bautisters”, inundaron las publicaciones con mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de cariño para la pareja.

Además de los fans, amigos y compañeros del medio artístico también se sumaron a las felicitaciones. Figuras como Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja expresaron públicamente su alegría por la pareja, para demostrar el cariño y apoyo que reciben Mario Bautista y Karina Praitova en su círculo cercano.