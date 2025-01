Quién es Margaret Qualley, la actriz que sufrió daños físicos por las prótesis que usó en ‘La Sustancia’

Margaret Qualley sorprendió con su gran actuación en el papel de Susan en la película ‘La Sustancia’, tanto así que su trabajo le valió una nominación a los Globos de Oro, sin embargo, los sorprendentes prostéticos que se usaron en la cinta le provocaron daños físicos.

Además de la sorprendente interpretación de sus protagonistas, que le valió a Demi Moore el Globo de Oro a Mejor Actriz, ‘La Sustancia’, una película de horror corporal, se ha destacado por su maquillaje y efectos, incluyendo los prostéticos, los cuales fueron clave para este proyecto.

En una entrevista para el podcast ‘Happy Sad Confused’ de Josh Horowitz, Margaret Qualley confesó que el uso prolongado de estas prótesis le causó un gran daño en la piel, tan es así que debieron quitar su rostro de cuadro en algunas tomas.

¿Qué le pasó a Margaret Qualley en el rostro?

El uso de la prótesis le provocó un profundo acné el cual fue difícil de curar y persistió hasta después de que terminaron las grabaciones de la película.

“Me llevó probablemente como un año recuperarme físicamente de todo esto. Cuando me están fotografiando por debajo de la falda al final o al principio de los créditos, cuando hay palmeras por todos lados y tienen todos esos lentes largos desde abajo, eso es porque mi cara estaba tan arruinada en ese momento que ya no podían fotografiarla más”, señaló la actriz de 30 años.

Margaret Qualley Instagram @isimolady

Explicó que el acné fue tan difícil de curar que incluso cuando grabó su siguiente película ‘Tipos de gentileza’, seguía apareciendo.

“Entonces, ¿viste el personaje que tiene todo ese acné? Era sólo el acné que me causaron las prótesis”, declaró.

“Y pensé: ‘Bueno, esto es perfecto. Estoy interpretando a todos estos personajes diferentes; para uno de ellos usaremos todo mi acné protésico loco’. Probablemente, me llevó un año recuperarme físicamente de todo eso”, añadió.

En una entrevista publicada en septiembre de 2024 por The Sunday Times, la joven actriz reveló que también tuvieron que ponerle pechos falsos para su personaje en ‘La Sustancia’.

¿Quién es Margaret Qualley?

Sarah Margaret Qualley nació en Montana, Estados Unidos, el 23 de octubre de 1994. Es hija de la también actriz Andie MacDowell y del exmodelo Paul Qualley, y tiene dos hermanos: Justin Qualley y Rainey Qualley, actriz y cantante.

Practica ballet desde muy pequeña, razón por la que se inscribió en la North Carolina School of the Arts a los 14 años. A los 16 tomó clases de verano en el American Ballet Theatre donde le ofrecieron una pasantía, pero decidió no continuar con el baile.

Ejerció como modelo un tiempo hasta que se decidió por la actuación y formó parte de un programa de verano de la Real Academia de Arte Dramático.

Su primer trabajo como actriz fue en 2013 con un papel menor en la cinta ‘Palo Alto’, donde fue seleccionada porque no conseguían otra candidata. Un año después apareció en la serie de televisión ‘The Leftovers’.

En 2016 apareció en un famoso video publicitario de Kenzo World donde aparece bailando. Apareció en otros proyectos como ‘Novitiate’ y la adaptación del manga (que recibió muchas críticas) ‘Death Note’.

Su primera nominación a un premio fue por su interpretación de la coreógrafa Ann Reinking en ‘Fosse/Verdon’ en 2019, por el que fue candidata a un Primetime Emmy a Mejor Actriz de Reparto - Miniserie o telefilme.

Más tarde recibió una nominación a los Globos de Oro, al Screen Actors Guild Awards y al Primetime Emmy por su papel en la serie ‘Maid’, mejor conocida como ‘Las Cosas por Limpiar’.

En 2023 se casó con el cantante de Bleachers, Jack Antonoff, ese año participó en dos videos musicales del grupo, uno de los cuales dirigió.